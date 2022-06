O top 2 do ténis não tem nem Nadal, nem Djokovic, nem Federer. É a primeira vez desde novembro de 2003

Quando esta segunda-feira os adeptos do ténis abriram os novos rankings ATP, não encontraram uma surpresa no primeiro lugar. Daniil Medvedev, russo que agora compete sem bandeira, até foi protagonista de uma derrota bizarra no domingo, na final de ‘s-Hertogenbosch, frente ao 205 do mundo, o neerlandês Tim van Rijthoven, mas já era sabido que ia regressar ao primeiro posto da lista dos melhores tenistas do planeta.

E no segundo lugar aparece agora Alexander Zverev, fruto das duas excelentes semanas em Roland Garros, que só uma grave lesão travaram, numa meia-final intensa que o alemão jogou com Rafael Nadal. Tanto Medvedev como Zverev subiram uma posição no ranking, depois da queda de dois lugares do antigo líder, o sérvio Novak Djokovic, que é agora terceiro.

Nada disto é inesperado face ao que se tem visto em campo nas últimas semanas. Surpreendente é, no entanto, uma leitura em segundo grau que se pode fazer do facto dos dois lugares do ranking serem agora pertença de Medvedev e Zverev e não de outros nomes mais badalados, daqueles que há praticamente 20 anos são sinónimo de ténis. É que desde novembro de 2003 que o top 2 do ranking teve sempre pelo menos um destes nomes: Rafael Nadal, Novak Djokovic ou Roger Federer. Foi preciso esperar pela terceira semana de 2022 para não os ver por lá.

Apesar da vitória na terra batida de Paris, Nadal é 4.º na lista ATP. Já para encontrar Roger Federer é preciso baixar e baixar no ranking: o suíço, que está fora de combate desde agosto, a recuperar de mais uma operação ao joelho, é agora o 68.º jogador do mundo, um tombo de 18 lugares face à última semana. É a primeira vez em 22 anos que Federer sai do top 50 do ténis. O helvético de 40 anos só deverá regressar aos courts no final do verão, numa derradeira tentativa de voltar a jogar ténis de forma competitiva.

E se Rafael Nadal venceu os dois primeiros majors do ano, Open da Austrália e Roland Garros, apesar das lesões e dos períodos de paragem a que o seu pé o tem obrigado, Novak Djokovic baixa para 3.º, algo que não acontecia desde 2018, numa altura em que se debate com um ano de muitas oscilações. O sérvio começou o ano detido na Austrália, depois de ter tentado jogar o Open da Austrália sem estar vacinado. O primeiro torneio do ano aconteceu já em finais de fevereiro, no Dubai, com o vencedor de 20 torneios do Grand Slam a cair nos quartos de final. Seguiu-se mais de um mês sem jogar, por estar impedido de entrar nos Estados Unidos, de novo por recusar tomar a vacina contra a covid-19, falhando por isso os Masters de Indian Wells e Miami.

Perdeu depois à primeira em Monte Carlo, na final do seu torneio de Belgrado, tendo o melhor resultado do ano em Roma, ao bater na final Stefanos Tsitsipas, depois de cair nas meias-finais de Madrid, frente a Carloa Alcaraz. Em Roland Garros foi eliminado por Nadal nos quartos de final.