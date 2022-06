O selecionador sem pontaria

Leio na primeira página de um jornal desportivo que o problema de Portugal foi a pontaria. Melhor, a falta de pontaria. Dezassete remates na segunda parte, diz o jornal. Faltou apenas o golo. E faltou o ponto de exclamação ao jornalista. Dezassete remates! Uma barragem de fogo raramente vista e, mesmo assim, os suíços resistiram, naquele modo de ser muito “relógio de cuco” que nos diz “não, não somos nada de especial, a sério, não somos mesmo”. Fernando Santos mordeu logo o isco: “A Suíça quase não existiu”. É certo que se referia à metonímia de um país que é a seleção, mas merecia uma aplicação mais ampla: “a Suíça, enquanto país, quase não existe.”

E, no entanto, ele ali está. Paciente, à espera dos geniais portugueses e dos seus dezassete remates tortos. Todos feitos depois de a Suíça estar a ganhar por 1-0, não sei se já vos tinha dito. Um golo marcado por um senhor que, em Portugal, em mais de uma ocasião já viu a sua pontaria elevada a mistério sacramental. Seferovic. É ou não uma daquelas brincadeiras dos deuses que nos queixemos da pontaria dos nossos num jogo que perdemos por causa da pontaria de Seferovic?

Pontaria, pontaria, tinha o Noronha, conhecido nos meandros do arremesso de pedras como Pedro Pedrada, afamado por conseguir acertar num poste de eletricidade a vinte ou trinta metros de distância, e quem diz um poste de eletricidade diz a cabeça de qualquer um que lhe caísse nas más graças. Os alvos móveis eram mesmo os prediletos do Noronha porque, à pontaria inata, calibrada com um olho fechado e a língua de fora, acrescentava-lhe uns cálculos geométricos e meteorológicos e a antecipação misteriosa das movimentações das suas vítimas. Era raro falhar. Pelos vistos, com ele em campo Portugal teria saído de Genebra com uma vitória e não apenas com um saco cheio do ar de dezassete remates falhados.

Acontece que nós até temos um Pedro Pedrada. Chama-se Cristiano Ronaldo e ontem, por motivos de “gestão”, não pôde estar em campo. Eu gostava de acreditar que o responsável por essa gestão é o engenheiro Fernando Santos. Porque é ele o selecionador e o líder do grupo e, como tal, deve selecionar e liderar, ou seja, fazer escolhas, tomar decisões, gerir. E prescindir de Ronaldo não é decisão que honre a inteligência de ninguém, mesmo que seja feita em nome da “gestão” e da “rotatividade” (uma gestão e uma rotatividade que não abençoou a dupla de centrais nestes quatros jogos, nem João Cancelo, mas que teve em conta essa posição de grande desgaste que é a de guarda-redes). Como todos sabemos que Fernando Santos é um homem inteligente, somos obrigados a concluir pela lógica que esta decisão, como todas as outras que envolvem Cristiano Ronaldo, foram pelo menos tomadas a dois: Ronaldo manda e o selecionador obedece.

Talvez o estatuto ímpar do jogador, com tudo o que significa para a equipa e a federação ter um craque universal, lhe permita gozar de uma autonomia com que os seus companheiros só podem sonhar. Talvez a ideia sensata de o manter feliz tenha sido o maior golpe de génio de Fernando Santos. Mas não se pode estar sempre a dizer que Ronaldo é o melhor do mundo, que é o único com lugar garantido no “onze” e depois dispensá-lo para que possa entrar de férias uns dias mais cedo. Bom, dirão alguns, isto é a Liga das Nações, não é o campeonato do mundo. É verdade. Então, nesse caso, qual a explicação para o selecionador não ter testado outros centrais, preferindo fazer uma adaptação em cada um destes quatro jogos?

É óbvio para toda a gente que, na seleção, Ronaldo é convocado quando quer, joga quando quer e é dispensado quando quer. A arte de Fernando Santos tem sido a de se sintonizar com as vontades do jogador a fim de dar a impressão de que é ele, o selecionador nacional, quem decide. Não é. Ele é o notário de Ronaldo. O homem que carimba as decisões da estrela. Uma vitória no jogo de ontem teria arrumado a questão à nascença. Mas para isso era preciso ter pontaria.