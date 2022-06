Nasceu em Cuba e foi para Espanha bater a marca do ano no triplo salto. Qualquer semelhança entre Díaz e Pichardo não é pura coincidência

Jordan Díaz, cubano por nascimento, mostrou o que podia fazer no triplo salto ainda no país natal. Assim como o português Pedro Pablo Pichardo, escolheu voar para a Europa em busca de mais liberdade e de melhores condições para praticar o seu desporto. Díaz escolheu Espanha e acaba de bater o recorde do ano no país vizinho.

O que mais admira o “El Mundo” é a evolução do atleta nascido em Havana. Em fevereiro de 2022, em Salamanca, Díaz tinha feito 17,27. Há uma semana, já em junho, em Andújar, o hispano-cubano tinha chegado aos 17,30 metros. Agora, 46 centímetros mais tarde, Jordan Díaz alcançou os 17,76, na Liga de Clubes, em La Nucía.

“Estou muito contente. É um resultado que procurava havia muito tempo, anos, muito antes de vir para cá”, admitiu Díaz em declarações difundidas pelo jornal “Marca”. Com um treinador lendário enquanto atleta, também cubano, Jordan admite ter conseguido corrigir alguns problemas: “Às ordens de Iván Pedroso, ajustei as coisas que tinha de ajustar e o resultado está à vista”, explicou o jovem, ao falar do treinador sediado em Guadalajara que também trabalhou com Nélson Évora.

Em junho de 2021, Díaz viajava com a seleção cubana quando esta fez escala em Madrid. O jovem abandonou o grupo e foi visitar um tio, em Saragoça. Reencontrou-se com a também cubana Ana Peleteiro e acabou por ficar em Espanha, deixando a seleção cubana. Em fevereiro de 2022, tornou-se espanhol. No entanto, segundo a lei, escreve o “El Mundo”, Jordan tem de esperar para representar internacionalmente a seleção espanhola. Em princípio, poderá fazê-lo em março de 2023, no Europeu de pista coberta.

Com os 17,76 atingidos, Jordan Díaz, de 21 anos, poderia ter sido medalha de prata em Tóquio. Acima dele, um pouco mais velho e experiente, Pedro Pablo Pichardo, 28 anos, outro 'exilado' de Cuba.

O luso-cubano levou Portugal ao topo do pódio com 17,98. Da ilha latino-americana têm saído verdadeiras lendas do triplo salto, como Pedro Pérez que, em 1971, era recordista mundial, e o próprio Iván Pedroso, que dominou a modalidade durante os anos 90: conquistou o ouro nos Jogos de Sydney, em 2000, e foi quatro vezes campeão mundial indoor e por cinco vezes foi o melhor nos mundiais ao ar livre.