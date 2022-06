Mercedes diz que dores nas costas de Hamilton podem impedi-lo de participar no GP Canadá. Red Bull diz que é um exagero

Lewis Hamilton, heptacampeão do Mundo de Fórmula 1, poderá não competir no Grande Prémio do Canadá, a próxima prova do Mundial. Toto Wolff, o líder da equipa Mercedes, é o primeiro a mostrar dúvidas quanto à hipótese de o inglês estar presente no Circuito Gilles Villeneuve, depois das fortes dores de costas sofridas durante o GP do Azerbaijão.

Ao longo de toda a corrida, era visível que o monolugar do britânico saltava em determinadas zonas da pista, o que, segundo Hamilton, lhe provocava dores insuportáveis nas costas. No final, apesar de ter terminado em quarto lugar, resultado que, à luz de 2022, pode ser considerado positivo, Hamilton teve muitas dificuldades para sair do carro. Já depois, Lewis admitiu: “Limitas-te a rezar para que tudo acabe”.

A corrida nas ruas de Baku foi, segundo o inglês, a “mais dolorosa” da sua carreira, e fez lembrar outros finais, com Ayrton Senna aos berros dentro do carro no GP Brasil de 1991 ou Nigel Mansell a quase a desmaiar em Dallas, em 1984. Mas quem não vai na “cantiga” é Christian Horner. O líder da Red Bull pôs em causa as queixas do rival.

Horner acusou a Mercedes de exagerar os problemas físicos de Hamilton. “O mais fácil a fazer é obviamente subir o carro. Por isso, a equipa tem essa opção”, disse o britânico da Red Bull, em declarações à Sky Sports. “Nunca deves pôr em pista um carro inseguro. Mas, penso que isso é mais para os técnicos, porque há certos carros que têm poucos problemas”, ironizou Horner, que admitiu, ainda, que, se estivesse na posição de Wolff, “faria do problema o mais grave possível”.

“Faz parte do jogo”, concluiu.

Lewis Hamilton, no entanto, deixou no ar a intenção de correr no Canadá. O inglês publicou nas redes sociais: “Mesmo quando dói, nós erguemo-nos. Obrigado pelo amor, vemo-nos na próxima semana”. O GP Canadá, que não se realizou nas duas últimas temporadas, devido à pandemia, está marcado precisamente para o próximo fim de semana.