Marcelo despede-se do Real Madrid, 16 anos e 25 títulos depois, entre lágrimas e piadas: “Este é um dia de alegria, não de tristeza”

A sala de conferências de imprensa do Santiago Bernabéu já teve os seus momentos melodramáticos. Foi lá que Iker Casillas e Sergio Ramos surpreenderam o mundo madridista ao anunciarem, entre lágrimas e dificuldades em falar, a despedida do Real Madrid. Eram jogadores da casa - mesmo que Sergio Ramos não tivesse sido ali criado, espiritualmente era da casa -, e de quem se esperava que terminassem ali as suas carreiras. Assim não aconteceu.

Esta segunda-feira, voltaram as emoções. Mas como o adeus era de um rapaz chamado Marcelo, o espectro foi alargado. Houve lágrimas, muitas, mas também momentos de humor, muitas piadas e risadas. O brasileiro, que chegou ao Real Madrid há 16 anos, com apenas 18, vindo do Fluminense para a sua primeira experiência na Europa, deixa a capital espanhola em 2022 da mesma forma como viveu o clube: com um brilho nos olhos e um sorriso pregado na cara.

“Prometi a mim mesmo que ia tentar falar normalmente…”, começou por dizer o lateral brasileiro de 34 anos. Ato contínuo, levou a mão à cara, como que a tentar construir uma barragem à enxurrada de lágrimas. Não é fácil falar normalmente naquele palanque.

“Quando deixei o Brasil o meu objetivo era jogar numa grande equipa europeia. Assinei pelo Real com 18 anos, a minha mulher tinha 17. E foi uma aventura incrível. Hoje saio daqui como o jogador com mais troféus na história do clube”, sublinhou. Marcelo foi dispensado pelo clube após a conquista de mais um campeonato e uma Champions, elevando o seu palmarés pessoal para seis ligas, cinco Ligas dos Campeões, quatro Mundiais de clubes, três Supertaças europeias, duas Taças do Rei e cinco Supertaças de Espanha. Esta temporada, a parca utilização ditou o futuro, apesar do brasileiro, diz, ter-se sentido mais importante do que nunca, pelo papel da sua experiência junto de um plantel do Real Madrid com muita juventude.

Antonio Villalba/Getty

Entre as lágrimas, momentos, claro, para rir. Questionado sobre a sua relação com Zinedine Zidane, antigo treinador do clube. Marcelo fechou a cara. “Não falamos, tive muitos problemas com ele [pausa]... Estou a brincar! O Zidane não foi um pai para mim porque é muito jovem para isso, mas foi como um irmão mais velho. Considero-o um amigo”, explicou, sublinhando também a boa relação que manteve com Carlo Ancelotti, apesar do italiano - que esteve também na cerimónia - ter afastado o lateral-esquerdo do onze.

Sobre a saída, ou melhor, a dispensa, Marcelo foi pragmático, ele que assegura que não vai abandonar a carreira e espera jogar pelo menos mais dois anos. “Bem, ao início ficas um pouco… Tivemos uma reunião e decidimos que o melhor era que não continuasse. Mexe contigo, claro, não é fácil sair do clube da tua vida, mas rapidamente percebes que é a realidade”, sublinhou, recusando o epíteto de “lenda” do clube de Madrid. “Não há qualquer problema em sair, a vida não acaba aqui. Não vou embora a dizer ‘caraças, queria jogar mais um ano…’”, continuou, frisando que não queria seguir “um ou dois anos mais por pena”.

Já a futura equipa ainda é um mistério. Marcelo não abriu o jogo, despedindo-se apenas com um aforismo de quem está bem com a vida e as suas decisões. “Este é um dia de alegria, não de tristeza”, diz o lateral, que chegou ao Real Madrid “como um menino” e despede-se agora “como um homem”.