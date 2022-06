Ash Barty, que se retirou em março quando liderava o ranking mundial, galardoada com as honras do aniversário da rainha Isabel II

A antiga tenista australiana Ashleigh Barty, de 26 anos, foi uma das galardoadas com a condecoração conhecida como “honras” do aniversário da rainha Isabel II. De acordo com a "ABC News", Barty recebeu também a Ordem da Austrália, distinção pelo serviço prestado ao ténis de elite e pela participação em programas de desenvolvimento para jovens.

Em março, Ash Barty anunciou que iria retirar-se da modalidade, tendo terminado a curta carreira com três dos maiores títulos de singulares: Roland-Garros, em 2019; Wimbledon, em 2021; e o Open da Austrália, já em 2022. Barty foi número um do ranking WTA.

A jovem captou as atenções da imprensa ao chegar à final de pares do Open da Austrália, em 2013, com Casey Dellacqua. A mesma equipa chegou às finais de Wimbledon e do Open dos EUA, tudo no mesmo ano. Ainda como juvenil e também em 2013, Barty conquistou Wimbledon em singulares.

Hoje em dia, a jovem divide-se entre o críquete, modalidade popular no seu país, e a participação em eventos de ordem solidária. Uma das últimas ações em que Barty participou acabou por causar alguma controvérsia. Numa partida de golfe com fins sociais, a ex-tenista celebrou uma tacada bem medida enchendo uma sapatilha de champanhe e bebendo-o em direto — algo que, por exemplo, também Daniel Ricciardo, piloto de Fórmula 1, faz quando venceu um Grande Prémio.

Segundo o site "News.com.au", não é a primeira vez que Barty toma atitudes do género, tendo já sido acusada de incentivar ao consumo de álcool.