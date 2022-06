Uma estreia a titular na revolução no onze de Portugal na Suíça

Fernando Santos já tinha avisado que, com quatro jogos em 11 dias no final da temporada, o arranque da campanha portuguesa na Nations League seria marcada por rotações. E, no encontro que fechará a época da seleção, a tendência repete-se, com sete alterações face ao onze que derrotou (2-0) a República Checa em Alvalade.

A principal novidade no jogo contra a Suiça é a titularidade de Vitinha, que se estreia de início pela seleção. Além de Vitinha, Rui Patrício, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Otávio, Rafael Leão e André Silva são as mudanças na equipa. Recorde-se que, devido a gestão, João Moutinho, Raphael Guerreiro e Cristiano Ronaldo não viajaram para a Suíça.

Onze de Portugal: Rui Patrício; João Cancelo, Pepe, Danilo, Nuno Mendes; Rúben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Otávio, Rafael Leão, André Silva

Onze da Suíça: Omlin; Widmer, Akanji, Elvedi, Ricardo Rodríguez; Xhaka, Freuler, Sow; Shaqiri, Seferovic, Embolo.

O Suíça - Portugal começa às 19h45.