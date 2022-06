O desastre da Ferrari dá asas à Red Bull

Charles Leclerc havia conquistado a quarta pole position consecutiva da temporada em Baku, prova de que domina os sábados da Fórmula 1. Mas, apesar de partir na frente, as declarações e o rosto do monegasco evidenciavam uma preocupação quase premonitória. Antes do começo do Grande Prémio do Azerbaijão, o piloto da Ferrari reconheceu que a escuderia "não tem conseguido passar para domingo" o bom trabalho feito nas qualificações.

Marcado pelos traumas recentes, que lhe fizeram não ganhar nenhuma das três corridas anteriores em que conseguiu a pole, Leclerc seguiu na frente na volta 20 quando as coisas voltaram a correr-lhe mal. "Problema, problema, motor", ouviu-se o piloto dizer através da rádio, ao mesmo tempo que fumo lhe saía do carro. O destino estava traçado: tal como em Espanha, Charles Leclerc tinha de abandonar quando estava em primeiro; tal como nas quatro provas anteriores, o monegasco não conseguiu ganhar depois de partir líder.

Para desenhar o desastre da Ferrari, Carlos Sainz também já tinha abandonado na nona volta. A passadeira estava estendida para os Red Bull, que não falharam. Antes da corrida, Lando Norris avisara que nas ruas de Baku "qualquer coisa pode acontecer", mas Max Verstappen e Sergio Pérez conduziram com tranquilidade durante mais de metade do Grande Prémio, ficando o neerlandês em primeiro e o mexicano em segundo. O lugar mais baixo do pódio ficou para George Russell, da Mercedes.

Dan Mullan/Getty

Na oitava prova da temporada, o Azerbaijão cumpriu com a tradição de não repetir vencedores, com Verstappen a estrear-se a vencer nas ruas de Baku. "Neste circuito é preciso fazer boa gestão dos pneus. Fizemos primeiro e segundo, foi um dia muito bom para nós", disse o neerlandês depois da corrida.

Charles Leclerc partiu do primeiro lugar, mas logo na primeira curva Sergio Pérez passou o neerlandês. Na quarta volta ouviu-se, pelo rádio, a Ferrari a reconhecer a Sainz que "a Red Bull estava rápida", mas foi a falta de fiabilidade dos carros da escuderia italiana a principal adversidade para o piloto espanhol e o monegasco.

Na volta nove, "algo falhou", disse Sainz, enquanto o seu carro parava numa escapatória, no primeiro ato do guião do drama para a Ferrari. Com a entrada do virtual safeti car, Leclerc parou, ficando Verstappen atrás de Pérez, na segunda posição. Logo a seguir, o neerlandês passou o mexicano, com indicações para "não haver luta" a serem dadas ao vencedor do GP do Mónaco.

Com os dois homens da Red Bull a terem de parar, Leclerc recuperou a liderança da corrida. Mas por pouco tempo, já que logo a seguir veio o abandono. "É doloroso, temos de ver o que aconteceu para que não se repita. É muito triste", disse o monegasco depois de ver a sua corrida terminar.

Com mais de meia corrida pela frente, Verstappen e Pérez geriram até final, com George Russell a aproveitar para se intrometer no pódio. Até à bandeira de xadrez, Magnussen e Zhou também abandonaram — houve quatro motores Ferrari com problemas a desistirem no Grande Prémio do Azerbaijão.

Lewis Hamilton terminou na quarta posição, atrás do seu companheiro de equipa, apesar de fortes dores nas costas, que o "estavam a matar", queixou-se o britânico, que no final saiu em dificuldades do seu carro. Fernando Alonso, que foi sétimo, bateu um recorde de longevidade na história da Fórmula 1, como o piloto com mais tempo entre a sua estreia e esta prova.

No começo da temporada, quando Leclerc venceu dois dos três primeiros grandes prémios, o monegasco chegou a ter 46 pontos de vantagem no campeonato. Agora, Verstappen lidera, com 150 pontos, à frente de Pérez (129) e de Leclerc, que tem 116 pontos — nas últimas três corridas só somou 12 pontos, enquanto Max fez 66. O mundial continua já para a semana, no Canadá.