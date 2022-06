O conto de fadas de Tim van Rijthoven, o jogador que está só a “bater bolas de ténis”, o que “não é nada de extraordinário”

No desporto de 2022, na era do seguimento de todas as competições ao minuto, das páginas da internet e contas nas redes sociais especializadas e informadas, pode dar a ideia de que nada do que ocorra num campo passa despercebido. Que tudo o que acontece em qualquer modalidade está sob a mirada de um olho que tudo vê, de um radar que deteta qualquer proeza, recorde, façanha ou desilusão.

No entanto, de vez em quando há protagonistas que escapam a essa tendência. Heróis que passam a sê-lo vindo do nada numa época em que, com tanto acompanhamento, parece impossível que algo seja "nada", que um desportista não carregue nas costas marcas de luzes de holofotes, mais ou menos mediáticos. Apesar de todo este seguimento, Tim van Rijthoven (205.º do ranking) era, há uma semana, um desconhecido até para os mais reputados cronistas do ténis mundial.

Afinal de contas, até há alguns dias, o neerlandês de 25 anos nunca tinha vencido qualquer encontro ATP; Van Rijthoven só tinha atuado no circuito principal uma vez, em Winston-Salem, em 2016, perdendo contra Jiri Vesely; no circuito secundário, o challenger, o neerlandês nunca conquistou qualquer troféu.

Um encadeamento de jornadas perfeitas alterou a vida de Tim van Rijthoven. No ATP 250 de ‘s-Hertogenbosch, um dos principais torneios do seu país, o neerlandês ergueu o título após uma final em que bateu (6-4, 6-1) Daniil Medvedev, que na próxima atualização do ranking regressará à liderança, isto depois de ter derrotado nomes como Taylor Fritz (14.º do mundo) e Felix Auger-Aliassime (9.º).

Antigo número 13 do mundo enquanto júnior, Tim van Rijthoven assumiu que "foi difícil lidar" com as "expetativas" de "agências e patrocinadores", sentindo-se hoje mais "maduro", sobretudo porque já não se "preocupa demasiado com o que os outros pensam" de si. O neerlandês entrou no torneio graças a um wild card, o qual não esperava.

Fã de Roger Federer — tal como o suíço, é um resistente da elegante esquerda a uma mão —, o jogador de 25 anos começou por bater o australiano Mathew Ebden (432.º do mundo), seguindo-se uma primeira grande surpresa ao impor-se contra o norte-americano Taylor Fritz. Seguiu-se o francês Hugo Gaston (66.º do mundo) e Felix Auger-Aliassime. Depois de mostrar o seu talentoso ténis contra o canadiano — subida à rede durante um match point incluída —, Rijthoven foi questionado sobre as perspetivas de enfrentar, na final, um jogador que no dia seguinte seria número um do mundo. A resposta surpreendeu pela naturalidade: "Bati o 14.º e o 9.º. É só mais um passo, acho eu".

A atitude espontânea e pouco extravagante do neerlandês foi uma das notas de destaque ao longo da semana que está a mudar a sua vida desportiva. Depois de se superiorizar a Daniil Medvedev, Tim van Rijthoven assumiu que toda a atenção à sua volta era "uma novidade" e que a semana está a ser "um sonho", mas "manter os pés no chão" faz parte da sua "forma de ser", contribuindo também a sua equipa para isso.

BSR Agency/Getty

De evidente sorriso na cara e levando algumas vezes as mãos à cabeça, Tim van Rijthoven relativizou o que fez: "Estamos apenas a bater bolas de ténis. Se olharmos com perspetiva, não é nada de extraordinário".

Depois de ter dado os "parabéns" ao seu surpreendente rival, Daniil Medvedev disse, com boa disposição que este o "destruiu" na sua primeira final ATP, o que deve ser "uma sensação boa". O russo voltará à liderança do ranking, pouco antes de Wimbledon, torneio que, tal como os seus compatriotas e jogadores bielorrussos, não poderá disputar.

Graças à semana que o colocou no radar, Tim van Rijthoven subirá à 106.ª posição da hierarquia mundial. Veremos se este salto mudará os seus horizontes: recentemente, disse que a sua profissão de sonho era ter um restaurante.