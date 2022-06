“No intervalo com o Olympiacos vi três homens enormes a pressionar o árbitro. Na 2ª parte nem conseguimos sair lá de trás, era só faltinhas”

Na época 2019/20 passou por três clubes. Começou no Boavista, foi para a Grécia e terminou na Letónia. Como e quando surgiu a proposta do Atromitos?

A proposta surgiu em meados de junho ou julho.

Era algo que ambicionava, jogar fora?

Sim, sentia curiosidade de experimentar o estrangeiro. Eu estava no Boavista, mas começaram sair notícias de que eu ia sair. O meu empresário dizia-me que não sabia de nada, o treinador dizia que o clube queria mandar-me embora e eu não percebia nada. Decidi que se surgisse uma oportunidade...

O Lito Vidigal disse-lhe que o clube o queria dispensar?

O Lito Vidigal dizia que o clube dizia-lhe que eu ia para fora, mas eu não sabia de nada. Só quando surgiu a proposta concreta do Atromitos é que decidi ir. Aquela indefinição, sem saber se queriam que eu ficasse ou não, um dia diziam uma coisa, no seguinte outra, levou-me a optar por experimentar mesmo o estrangeiro. Houve acordo entre os clubes e fui. Assinei dois anos.

Qual foi a primeira sensação quando aterrou na Grécia?

Foi a primeira vez que fiquei longe da família e dos amigos e pensei, não, agora estou aqui, vou ter que dar a vida para isto dar certo. Estava longe, tinha aquela sensação de que tinha de trabalhar muito e dar a vida por toda a gente.

O clube correspondeu às expectativas?

Tudo o que me disseram do clube era tal e qual, as condições de trabalho, tudo maravilha. Mas tive um episódio engraçado no primeiro dia em que cheguei.

Conte.

Estava com o meu empresário e quem nos foi buscar intitulou-se como o chefe do departamento médico do clube. Fomos ao hotel tomar um banho. Ele disse que depois nos levava para eu fazer os exames médicos. Pelo caminho, ele falou muito de medicina. Chegamos à clínica e ele com uma grande moral, “por aqui, por aqui”. O pessoal que encontrava pelo caminho abraçava-o, outros davam um cachaço e nós a pensar, este tipo manda mesmo nisto. Eu fazia os exames e ele ia ver as imagens e tudo. Como eles falavam em grego, não percebia o que diziam. Só quando cheguei ao clube é que percebi ser tudo ao contrário, ele era o elemento mais baixo do departamento médico e toda a gente gozava com ele [risos].

O seu inglês era bom?

Sim. Mas achei que os gregos não eram assim tão acolhedores. Mesmo assim posso considerar que fui bem recebido tanto pela direção, como pelos jogadores, treinadores e por aí fora.