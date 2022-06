Entre a "paciência" e a "confiança", Roger Federer tem "esperanças" num regresso ao ténis que o deixa "curioso"

Enquanto Novak Djokovic e Rafael Nadal continuam a enfrentar-se para resolver a mesma contenda que, nos últimos 15 anos, se vai arrastando, sem nunca ficar completamente decidida, o ténis nunca parece completo quando Roger Federer está ausente. O jogo da bola amarela soa a instrumento imperfeito sem a balada proporcionada pelo jogo de pés de bailarino, as esquerdas a uma mão ou os mil e um truques, subtilezas, nuances, feitiçarias.

Aos 40 anos, o suíço não joga há quase 12 meses, desde que perdeu contra o polaco Hubert Hurkacz nos quartos-de-final da passada edição de Wimbledon. A recuperar de mais uma operação ao joelho, Federer continua a deixar uma garantia: voltaremos a vê-lo dentro das linhas que domina.

Em declarações à "SRF Sport", o suíço sublinhou que a sua "ideia" é regressar na Laver Cup, marcada para final de setembro, e depois marcar presença no torneio da sua Basileia natal, de 22 a 30 de outubro. Após essas duas aparições, "a temporada terminará" e Federer terá "tempo" para "preparar a próxima temporada da melhor forma".

Vencedor de 20 torneios do Grand Slam, o helvético olha para o seu regresso com "curiosidade" para "descobrir o que está por vir". "Sei que devo ter paciência, sabíamos desde o início que seria um processo longo. Mas estou ativo, vou ao ginásio cinco a seis vezes por semanas, estou a recuperar a forma pouco a pouco", revela Federer.

Andy Cheung/Getty

O antigo número um do mundo joga ténis com o seus filhos "de vez em quando", mas sempre "evitando sobrecargas". Roger Federer olha para "todo o processo" com "confiança", assegurando que os "próximos três ou quatro meses serão fundamentais". O tenista tem "esperanças" sobre o resultado do seu trabalho de recuperação física, porque tem um "bom caminho" atrás de si, o qual "não está muito longe" de acabar.

No verão de 2021, Federer foi operado à cartilagem do menisco da perna direita, a terceira cirurgia a esse problema no espaço de ano e meio. O helvético falhará o torneio de Wimbledon, que já venceu em oito ocasiões, pela primeira vez desde 1998.

Enquanto luta por voltar aos courts, o parceiro de Federer numa rivalidade que marcou a história do desporto continua a fazer do fantástico rotina, enchendo o seu palmarés com títulos de Rolland-Garros. E Nadal não é esquecido pelo suíço.

Simon M Bruty/Getty

Roger Federer assume que não viu a final do torneio francês, quando Rafa se superiorizou a Casper Ruud, mas assistiu aos quartos-de-final, contra Novak Djokovic, "um pouco antes" de ir dormir. E resume as proezas do espanhola como sendo "inacreditáveis".

Com 20 majors na sua sala de troféus — os mesmos de Djokovic e menos dois do que Rafa —, o suíço olha para o livro dos recordes e recorda que o máximo de Pete Sampras, que Roger superou, eram "14 títulos de torneios do Grand Slam", mas "Nadal tem 14 só em Roland-Garros". Federer diz ter ficado "feliz" pelo seu adversário, que está "de parabéns".

"Depois da décima ou da décima primeira vez, eu já pensava 'isto não pode ser'. Mas ele continua a elevar a fasquia. É gigantesco", resume Roger Federer.