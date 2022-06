Os sábados da Fórmula 1 são de Charles Leclerc: piloto da Ferrari consegue a quarta 'pole' consecutiva

Charles Leclerc começou a temporada 2022 em grande, com dois triunfos nos três primeiros grandes prémios da época. Nas últimas corridas, as coisas não têm corrido tão bem para o monegasco, mas nas qualificações Leclerc mantém-se como o mais forte do pelotão.

No GP do Azerbaijão, o piloto da Ferrari conseguiu a quarta pole position consecutiva, alcançando a sexta em oito provas em 2022. Na última volta que fez, Leclerc foi mais rápido do que a dupla da Red Bull, com Sergio Pérez a partir de segundo — ficou a 0.282 segundos do monegasco — e o campeão do mundo, Max Verstappen, em terceiro.

Depois de conseguir a 15.ª pole position da sua carreira, Leclerc disse que "não esperava" ser o melhor na classificação, já que pensava que os "Red Bulls estavam mais fortes". "Estou muito feliz e entusiasmado para a corrida", sublinhou o monegasco de 24 anos.

Lewis Hamilton ficou em sétimo na qualificação, mas o britânico ainda pode ser penalizado. O piloto da Mercedes conduziu "desnecessariamente devagar" durante a segunda fase da quaificação e está a ser investigado.

Na classificação do Mundial, Max Verstappen é líder com 125 pontos, seguido de Leclerc com 116. Pérez é terceiro, com 110 pontos.