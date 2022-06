Lutando sempre contra o seu corpo, Andy Murray chega à 70.ª final da carreira

Em janeiro de 2019, Andy Murray sentou-se à frente dos jornalistas na Austrália, onde se disputava a ronda inaugural do Grand Slam do país dos cangurus. De olhar triste, o escocês confessou que "não se sentia bem" porque tinha passado "os últimos 20 meses a lutar contra dores", tendo feito "tudo" para se "sentir melhor da anca". Como a "dor" era "demasiada" e lhe "tirava o prazer de competir", Murray, com lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto, anunciou que terminaria a carreira naquele ano.

"Wimbledon era onde eu gostava de acabar, mas não sei se o vou conseguir. Não sei se consigo aguentar estas dores mais quatro ou cinco meses". O três vezes vencedor de majors parecia render-se ali a um calvário de sofrimento físico.

Pouco depois, Murray submeteu-se a uma operação para colocar uma prótese na anca, passando a ter uma "anca de metal", como o próprio lhe chama.

Mais de três anos depois, Andy não se rendeu, continuando no circuito, entrando mesmo nas profundezas dos torneios challenger (segunda divisão do ténis profissional) para tentar subir no ranking. Atualmente na posição 68 da hierarquia, a sua competitividade está longe dos tempos em que conseguiu tornar o big three em big four, mas a sua classe e qualidade continuam a dar-lhe admiradores. E, em Estugarda, Murray está a mostrar, sob a relva, o ténis que ainda tem dentro de si.

O escocês está na final do ATP 250 da cidade alemã, onde defrontará o italiano Matteo Berrettini (10.º do mundo e finalista vencido da passada edição de Wimbledon). Para chegar ao encontro decisivo, Murray bateu, nos quartos-de-final, Stefanos Tsitsipas (5.º), na sua primeira vitória contra um dos cinco melhores do mundo desde 2016, e nas meias-finais o australiano Nick Kyrgios.

O escocês, que disputará a 70.ª final da carreira, tentará chegar ao 47º título, ele que tem o palmarés em branco desde que ganhou em Antuérpia, em 2019. É a primeira final de Murray em relva desde Wimbledon em 2016.

Depois de bater Stefanos Tsitsipas — que Murray disse, no ano passado, que demorava "duas vezes mais tempo a ir à casa de banho do que Jeff Bezos a ir ao espaço", depois da polémica com as demoradas ausências do grego do court —o antigo líder do ranking mundial afirmou que a relva se "adapta muito bem" ao seu "estilo". Murray mostrou-se também feliz por conseguir "ditar o ritmo dos pontos" na vitória por 7-6 (4) e 6-3.

Contra Kyrgios, o britânico também venceu a primeira partida no desempate. Depois do final do set inaugural, o australiano partiu a sua raqueta, o que o levou a sofrer um ponto de penalização, pois era já o segundo aviso no encontro. Murray quebrou o serviço do seu adversário logo no jogo inaugural do segundo parcial, com Kyrgios a discutir veementemente com o juiz do encontro, que teve de chamar o supervisor ATP.

O australiano sofreu um jogo de penalização, com Murray a não ter dificuldades para ir gerindo a vantagem e selar novo triunfo por dois parciais a zero. Após o final da contenda, Kyrgios, através das redes sociais, queixou-se de insultos racistas vindos do público, dizendo que "não é aceitável" e que "quando retaliou para com o público", foi "penalizado".

picture alliance/Getty

No final do encontro, Andy Murray reconheceu que "há muito tempo" que não disputava uma final em relva, ele que venceu Wimbledon em 2013 e 2016. "Houve muitos altos e baixos, mas continuei o trabalho e finalmente consegui chegar a outra final. Estou orgulhoso dos esforços que tenho feito", reconheceu o tenista.

Murray sublinhou que, no ténis, "estás sempre a lutar contra ti próprio ao mesmo tempo que contra o oponente", o que é "uma das coisas difíceis dos desportos individuais". O escocês, que não perdeu qualquer set em Estugarda, mostrou-se satisfeito pela sua "solidez em pontos importantes".

Independentemente do resultado da final contra Berrettini, Andy Murray já tem garantido o regresso aos 50 melhores do ranking ATP, onde não está desde 2018 — esteve mesmo fora dos 100 primeiros entre junho de 2018 e fevereiro de 2022. Murray já foi número um do mundo, vencedor de Wimbledon e do US Open e campeão olímpico, mas este regresso competitivo terá, certamente, espaço de destaque no palmarés do orgulho e satisfação pessoais, a mais preciosa vitrina de troféus.