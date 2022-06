Grande exibição de Curry volta a empatar a final da NBA

Os Golden State Warriors empataram (2-2) a final dos play-off da NBA, ao vencerem por 107-97 no reduto dos Boston Celtics, no quarto jogo da final. Após uma derrota (108-120) e uma vitória (107-88) em San Francisco e um desaire no primeiro jogo em Boston (116-100), os Warriors, que procuram o sétimo cetro e o quarto em oito anos, perdiam por 54-49 ao intervalo do quarto embate, mas conseguiram impor-se.

A grande figura da partida foi Stephen Curry. Depois de 34 pontos no primeiro jogo, 29 no segundo e 31 no terceiro, Curry logrou o seu segundo melhor registo de sempre em finais, ao marcar 43, ficando a quatro do seu recorde, de 47, conseguido em 2019, face aos Toronto Raptors. O jgador dos Warriors, que ainda acrescentou 10 ressaltos e quatro assistências, num total de 40.41 minutos em campo, acertou 14 de 26 ‘tiros’ de campo, incluindo sete em 14 nos ‘triplos’, e oito de nove lances livres.

“Estou muito orgulhoso do nosso grupo. Finalmente fizemos um bom quarto período. Esta vitória fora é muito importante, também porque recuperámos o fator casa. É a minha sexta final e a experiência faz-nos saber o que fazer”, afirmou Curry, lembrando, porém, que “ainda faltam duas vitórias”.

Além do número 30, grande evidência nos Warriors para os 17 pontos e 16 ressaltos de Andrew Wiggings. Klay Thompson somou 18 pontos, Jordan Poole contribuiu com 14 e Kevon Looney, desta vez suplente, contabilizou seis e 11 ressaltos.

O quinto jogo da final realiza-se no dia 13 de junho, em San Francisco, e o sexto está marcado para 16, na casa dos Celtics. Se necessário, o sétimo embate realiza-se no reduto dos Warriors, a 19 de junho (domingo).