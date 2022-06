Fernando Santos e as ausências de Ronaldo, Moutinho e Guerreiro do jogo contra a Suíça: “É uma questão de gestão”

Ausências de Cristiano Ronaldo, Raphaël Guerreiro e João Moutinho

"Não é por problemas físicos, é uma questão de gestão. Não faria muito sentido termos 26 jogadores a viajar para a Suíça quando só 23 é que podem estar no banco. Fomos tomando as opções que considerámos melhores em termos de gestão e recaiu nestes jogadores, só isso"

Reencontrar Suíça depois de vitória em Alvalade

"A Suíça, na minha opinião, é das equipas que mais cresceu nos últimos 10 anos. Tem muito boa qualidade, com jogadores que atuam a altíssimo nível. Está sempre nas fases finais, acabou à frente da Itália na qualificação para o Mundial. O jogo em Portugal foi anormal, mas teve períodos de altíssimo qualidade, em alguns períodos a Suíça causou-nos muitos problemas. Acho que no jogo com a Espanha eles já corrigiram, com uma alteração que pode ser substancial. Foi uma equipa muito agressiva, a não deixar jogar a Espanha. Acho que teve muita influência o posicionamento do Shaqiri, que contra nós jogou à frente dos dois médio, mas neste jogo [contra Espanha] jogou do lado direito. Ele é bom em qualquer lado, porque é um jogador de enorme qualidade, mas encostado mais à linha pode receber de pé esquerdo e entrar em movimento interior. É normal que eles queiram dar continuidade ao que fizeram. Uma equipa que sofre uma derrota que não é normal vai sempre para este jogo com essa vontade enorme de dizer que o que aconteceu não corresponde à realidade. Esperamos uma Suíça fortíssima"

Alterações

"Haverá alterações. O Nuno [Mendes] já ia jogar, portanto só aqui já tens duas novidades [além da saída de Ronaldo]. Mas a gestão tem sido feita no início, mas também com o decorrer do jogo, até pelas nuances que espero do jogo, porque a primeira ou a segunda parte podem ser diferentes. Não está em causa a qualidade dos jogadores, eles dão-me uma tranquilidade total"