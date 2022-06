“Com 17 anos vi homens a chorar no balneário porque tinham filhos e estavam sem receber. Decidi estudar, fiz o curso de engenharia mecânica”

Nasceu em Vila Nova de Famalicão. Filho de quem?

A minha mãe trabalhava num escritório quando eu nasci, agora passou para outra profissão, se calhar a mais indicada, é auxiliar de educação, trabalha com bebés. O meu pai era jogador de futebol profissional quando nasci, agora tem uma empresa, uma lavandaria. Não sou filho único, tenho um irmão mais novo, com 28 anos, que faz o curso de engenharia mecânica na faculdade.

Foi uma criança tranquila ou era reguila?

Era reguila. A história que se conta mais, tinha eu para aí uns 10 anos, tem a ver com um jogo entre o FC Famalicão e o Sporting para a Taça de Portugal. Eu fui ver com o pessoal da minha equipa e com o meu treinador, combinei um lugar para a minha mãe ir buscar-me. Não tinha telemóvel, passou um primo meu que até mora no centro de Famalicão e arranquei com ele para casa dele. A minha mãe andou umas duas horas à minha procura, até que o meu tio conseguiu falar com ela e dizer-lhe que eu estava lá em casa [risos].

Houve castigo?

Quando ela chegou a casa do meu tio, nem falava, nem nada, desceu logo a pancada, logo.

Gostava da escola?

Sempre gostei da escola. Nunca fui de baldar-me às aulas.

Lembra-se de ver o seu pai jogar?

Eu acompanhava muito o meu pai quando era pequeno, nos treinos e principalmente nos jogos. Enquanto o meu pai jogava, eu era o apanha bolas.

Torcia porque clube?

Nunca torci por nenhum. Gostava muito de futebol, o meu pai também, mas nunca impingiu nenhum clube.

E ídolos, tinha?

Em pequeno era o meu pai. Quando comecei a jogar, gostava e ainda gosto muito do Marcelo, do Real de Madrid, por tudo o que ele joga, pela alegria quando está em campo, gosto muito dele. É uma referência.

Sempre sonhou em ser jogador de futebol?

Sim.