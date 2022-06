Benfica sagra-se campeão nacional de basquetebol pela 28.ª vez

O Benfica sagrou-se campeão nacional de basquetebol pela 28.ª vez, depois de vencer o FC Porto por 91-63, no quarto jogo da final. No Dragão Arena, os lisboetas selaram o duelo que decidiu o título por 3-1.

Depois de vitórias do Benfica na Luz nas duas primeiras partidas, por 79-58 e 56-48, e um triunfo do FC Porto no terceiro jogo em casa, por 65-47, as águias estiveram sempre por cima, chegando ao intervalo a vencer por 40-33. A diferença de 18 pontos no marcador evidencia a superioridade dos visitantes. Com 18 pontos cada um, Broussard e Gaines estiveram em destaque no Benfica.

Norberto Alves, técnico que conquistou o terceiro título da carreira, deu "uma palavra" aos "jogadores do FC Porto", que obrigaram o Benfica a "dar tudo". Após a partida, o treinador disse, à "RTP 2", que a "direção proporcionou as condições para fazer um bom trabalho", destacando "Rui Costa e Fernando Tavares", classificando-os como "excecionais". Norberto Alves dedicou ainda o título aos adeptos do clube da Luz.

O Benfica, que tinha sido campeão pela última vez em 2016/17, soma assim o 28.º título, aumentando a vantagem como recordista de cetros, enquanto o FC Porto continua com 12.