Basquetebolista do Benfica denuncia insultos racistas no jogo contra o FC Porto

Ivan Almeida, basquetebolista do Benfica, denunciou insultos racistas no jogo de quinta-feira frente ao FC Porto, na terceira partida da final do campeonato nacional. O jogador criticou, ainda, o silêncio da federação e de ambos os clubes sobre o caso.

“Os que calaram perante isto, e já passaram isto por baixo do tapete como poeira, também contribuem para o racismo. Nem a federação de basquetebol, nem o meu clube, o Benfica, nem o FC Porto se pronunciaram sobre o sucedido no Dragão Caixa”, refere o extremo numa mensagem divulgada nas redes sociais.

Ivan Almeida, cabo-verdiano de 33 anos, salienta que o “silêncio também é racismo”, revelando o que ouviu durante a partida: "Preto, macaco volta para a tua terra."

"Sei que vem para aqui muita gente dizer para mostrar dentro do campo, para não ligar, que as pessoas são estúpidas e que outras não sabem o que dizem. Outros vão dizer não há racismo em Portugal e que me estou a fazer de vítima. Digo-vos também que por baixo deste atleta profissional africano tem um ser humano como todos", escreveu o atleta.

O FC Porto venceu na quinta-feira o Benfica, no Dragão Caixa, por 65-47 e reduziu a desvantagem na final da Liga portuguesa de basquetebol, que os lisboetas lideram por 2-1.