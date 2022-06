Ainda com a 14.ª Champions fresca na memória, o Real continua no mercado: Tchouaméni é mais um reforço

Numa tentativa de definir a ambição e fome de sucesso insaciável do Real Madrid, Jorge Valdano — antigo jogador, treinador e dirigente do clube — diz que, nos merengues, quando se ganha uma Champions, ao invés de se festejar, há imediatamente uma voz que se levanta e diz "parabéns, mas o Paco Gento ganhou seis". Ora, a atuação do emblema liderado por Florentino Pérez no mercado parece fazer jus a essa natureza inquieta.

O Real Madrid foi campeão europeu pela 14.ª vez há duas semanas, juntando esse título ao triunfo na La Liga, mas isso não tem levado o clube a adormecer no mercado. Antonio Rüdiger, central alemão, foi a primeira contratação para a próxima época, chegando a custo zero do Chelsea. E agora os blancos comunicaram que Aurélien Tchouaméni foi, também, contratado.

Segundo a imprensa francesa e espanhola, o Real Madrid pagou €80 milhões, mais 20 em variáveis, ao Mónaco pelo médio francês de 22 anos. Já com 11 internacionalizações pela seleção campeã do mundo, o centrocampista aterra no Bernabéu depois de ter feito 50 jogos e apontado cinco golos pelo conjunto monegasco.

Tchouaméni é uma aposta de futuro para um meio-campo em que, nas últimas temporadas, Casemiro, Kroos e Modric têm tido lugar quase cativo. Com o brasileiro com 30 anos, o alemão com 32 e o croata com 36, o Real tem jogado na antecipação e, além do novo reforço, tem também esperanças depositadas em Camavinga (19 voltas ao sol) e Fede Valverde, o uruguaio de 23 anos que terminou a temporada como titular do lado direito do ataque.

Já para o Mónaco, trata-se de mais uma venda milionária para um clube que se habituou a encher os cofres com transferências. O médio é a segunda venda mais cara da história do emblema, só superada pelos €180 milhões da saída de Mbappé para o PSG.