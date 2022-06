Senhor Lewis Hamilton: piloto britânico torna-se cidadão honorário do Brasil

Em novembro de 2021, Lewis Hamilton assinou um dos fins de semana mais extraordinários da carreira, notável até para alguém que é sete vezes campeão mundial de Fórmula 1. Apesar de ter conquistado a pole para a corrida de sprint do GP São Paulo, o britânico viu-se atirado para a última posição da grelha, a contas com uma irregularidade na asa traseira. A isso, teria ainda de juntar uma penalização de cinco lugares para a corrida principal, no domingo.

A corrida de sprint foi logo um festival: em 24 voltas, Hamilton foi de 20.º a 5.º, num circuito de Interlagos que sempre foi especial para o britânico, que ali conquistou de forma dramática o seu primeiro título mundial, em 2008. Na corrida principal, o piloto da Mercedes arrancou em 10.º, mas iniciou uma recuperação impressionante logo nas primeiras voltas. A meio da corrida, já estava a morder os calcanhares ao líder Max Verstappen (Red Bull), conseguindo mesmo ultrapassar o neerlandês após uma dura batalha em pista.

No final, Hamilton festejou uma das suas vitórias mais guerreiras com a bandeira do Brasil, à imagem do seu ídolo, Ayrton Senna, para gáudio das bancadas cheias de Interlagos.

Há muito que a ligação emocional de Lewis Hamilton ao Brasil não é segredo e agora foi a vez do país retribuir. A corrida de 2021 em São Paulo foi decisiva para que a Câmara de Deputados do Brasil aprovasse o estatuto de cidadão honorário para o piloto britânico, que deverá receber essa honra numa cerimónia ainda sem data marcada.

"No fim da corrida [GP São Paulo de 2021], Hamilton repetiu Senna ao carregar a bandeira brasileira numa volta de consagração pelo autódromo e ergueu o pavilhão nacional no pódio durante a premiação. Esse gesto de respeito à memória do maior piloto brasileiro repercutiu em todos e cada um dos nossos cidadãos", pode ler-se no projeto aprovado pelo parlamento brasileiro e que tornou Hamilton também ele brasileiro de adoção.

Durante a defesa da proposta, o relator Jhonathan de Jesus sublinhou ainda a ligação "profunda e emocionalmente forte" de Hamilton ao Brasil, bem como o ativismo do piloto, "em defesa de relevantes temas, como o meio ambiente, defesa dos animais, direitos dos negros, das mulheres e diversos temos dos direitos humanos".

"Sem palavras"

A distinção surpreendeu Lewis Hamilton, que numa publicação no Instagram agradeceu algo que, diz, o deixou "sem palavras".

"Tornei-me cidadão honorário de um dos meus lugares favoritos no mundo. Nem sei o que dizer agora. Obrigado, Brasil. Amo vocês e não vejo a hora de ver vocês de novo", escreveu o piloto de 37 anos, que se prepara agora para o GP Azerbaijão, que este fim de semana se corre nas ruas da cidade de Baku.