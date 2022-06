Luís Campos é o novo conselheiro para o futebol do Paris Saint-Germain: “Clube mais ambicioso e apaixonante do mundo”

Com o objetivo Champions mais uma vez a escapar, o Paris Saint-Germain volta a confiar num português para reformular o futebol do clube. Depois de Antero Henrique, que saiu de Paris em 2019, Luís Campos será agora o "consultor para o futebol" da equipa, tendo, na prática, funções de diretor desportivo do atual campeão francês.

O Paris Saint-Germain oficializou esta sexta-feira uma chegada sobre a qual há muito especulava. De acordo com o clube, Luís Campos terá como tarefas principais a gestão "da organização, recrutamento e desempenho da equipa principal masculina" do emblema de Paris, que o caracteriza como "um pioneiro do desenvolvimento da evolução do jogo", conhecido pela sua "abordagem moderna e inovadora".

Com nome firmado no futebol francês, Luís Campos esteve por trás das equipas do Monaco e Lille nas últimas temporadas. Ambas viriam a roubar de forma surpreendente o título ao Paris Saint-Germain nas únicas duas ocasiões em que o clube não venceu o campeonato nos últimos 10 anos.

"Estou muito feliz de chegar ao Paris Saint-Germain, que eu considero o clube mais ambicioso e apaixonante do futebol mundial. Partilhamos a mesma visão, uma visão na qual acredito firmemente e mal posso esperar por começar a trabalhar no desenvolvimento do potencial deste clube", disse o português em declarações ao site oficial do PSG.

Uma dos primeiros dossiês que terá em mãos será a possível chegada de um novo treinador, com a imprensa francesa a garantir que Mauricio Pochettino está de saída e que Zinedine Zidane estará no banco da equipa na próxima época.

Com 57 anos, Luís Campos deixou a carreira de treinador em 2005 e 2012/13 foi contratado pelo Real Madrid como observador. Seguiram-se então experiências na gestão do futebol do Monaco, depois do Lille, de onde saiu em 2021. Na última temporada foi consultor no Galatasaray, da liga turca.