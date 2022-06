João Pinheiro foi considerado o melhor árbitro português. E as redes sociais reagiram mais uma vez com ofensa, gozo e sarcasmo

João Pinheiro foi considerado, novamente, o melhor árbitro português.

De acordo com a classificação do Conselho de Arbitragem, que convém sublinhar, obedece a critérios pré-definidos (a observação em todos jogos oficiais, as notas obtidas nos testes escritos e a avaliação nas várias provas físicas), o bracarense foi o que somou mais pontos entre todos os árbitros da primeira categoria nacional (9.385).

O segundo classificado foi o também internacional Artur Soares Dias (9.326) e a fechar o pódio ficou Nuno Almeida (9.318).

A divulgação pública desta informação gerou, de imediato, as reações esperadas nas redes sociais. A maioria dos internautas expressou o seu desagrado ou sob a forma de ofensa direta ou através de gozo e sarcasmo. É sempre assim, foi sempre assim, continuará a ser sempre assim. Tudo o que sejam notícias relativas à arbitragem - não esqueçamos, sector imprescindível em qualquer competição oficial desportiva -, serão sempre avaliadas com insultos ou ironia, com desdém e malícia.

E os árbitros que, com o mesmo mérito de qualquer outro competidor, ocupem os lugares cimeiros do ranking que sustenta a sua carreira, serão sempre alvo de crítica ou chacota. Serão sempre ridicularizados e reduzidos a almas penadas porque, por cá, a arbitragem não é respeitada enquanto parte integrante do jogo. Por cá, ninguém conhece o sacrifício pessoal e familiar inerentes à carreira mais difícil no desporto.

Se o nome do primeiro classificado fosse outro, como já foi tantas vezes, a história seria a mesma, como já foi tantas vezes. O adepto comum só guarda a memória dos momentos em que se sentiu prejudicado, nunca se lembra daqueles que foi beneficiado. O adepto comum negligencia uma outra realidade, para o caso relevante: a de que todos esses "profissionais" dirigem dezenas e dezenas de jogos por época, de várias competições, em diferentes momentos. É pela soma de todos, é pela coerência evidenciada do primeiro ao último, que são avaliados.

A visão exterior é distorcida e parcial? Obviamente que é. E está afunilada a uma perceção redundante, que não define a qualidade global do seu trabalho? Obviamente que está. Mas fazer o quê? Esta é a visão possível, a que resulta de uma formatação cultural deficiente, que está a anos-luz de ser a ideal.

O adepto que hoje critica a "medalha de ouro" de João Pinheiro foi o mesmo que criticou ontem a de outros colegas seus. Será o mesmo que, amanhã, criticará a dos que ficarem no topo deste pódio. É um comportamento padronizado, aceite por todos como normal e expectável. Fazer o quê?

No meio desse contexto, uma análise pessoal e desinteressada, de alguém que está dentro do fenómeno:

- O bracarense é, de facto, o melhor árbitro português da atualidade. Aliás, na minha opinião (vale o que vale), os três primeiros classificados são os nossos melhores representantes no sector, neste momento.

Sem desprestígio para os outros - e há por ali vários nomes com qualidade e/ou potencial -, Pinheiro, Soares Dias e Nuno Almeida têm o que mais importa para o "sucesso" nesta atividade: maturidade competitiva, saber tático, inteligência emocional, experiência desportiva e competência técnica.

Erram (e às vezes, erram muito), mas menos que alguns dos seus colegas. Porquê? Porque conquistaram o seu espaço e ganharam estatuto por mérito próprio.

Percebam: há uma diferença enorme entre impor autoridade e ser autoritário. Quando jogadores, treinadores, dirigentes e adeptos respeitam um árbitro, há menos conflitos, protestos e pressão. Um árbitro respeitado é bem aceite. A forma como exerce a sua função e toma decisões merece o benefício da dúvida daqueles que conhecem o seu caráter e percurso.

Ser bom árbitro é muito mais do que conhecer as regras do jogo. É saber aplicá-las com sensatez, moderação e equilíbrio. É ser justo e coerente. É saber entender a frustração momentânea e tolerar a reação imediata. É gerir, com mestria, pessoas que estão sob pressão, a disputarem um jogo exigente a nível físico e emocional. É traçar, de forma exemplar, a linha que separa o desagrado pontual da grosseria e ofensa direcionadas.

Embora também falhem, qualquer um dos três sabe fazê-lo bem, tal como muitos outros dos seus colegas que, este ano, não ficaram bem classificados.

Uma palavra de incentivo para esses, outra para aqueles que estão em vias de terminar um percurso longo, nalguns casos de quase três décadas de arbitragem.

Para o ano há mais. E todos são importantes nesta viagem.