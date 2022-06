Nova derrota coloca Paulo Sousa à beira da saída do Flamengo

"Fica, Paulo Sousa". Na segunda parte do embate entre RB Bragantino e Flamengo este foi um dos cânticos que mais se ouviu no estádio. Só que não eram os adeptos da equipa orientada pelo português a pedir que este ficasse: eram os do RB Bragantino a reagir ironicamente à delicada situação do antigo médio internacional português.

O Flamengo perdeu, por 1-0, na visita ao Bragantino, na segunda derrota consecutiva dos cariocas. O conjunto de Paulo Sousa está na 14.ª posição do Brasileirão e, de acordo com toda a imprensa do país, o desaire ditou o fim da linha para o treinador no banco do Flamengo.

O "Globoesporte", a "ESPN Brasil", o "Lance" e o "UOL" indicam que a direção já decidiu que Paulo Sousa abandonará o cargo, faltando saber se se sentará no banco de suplentes na próxima partida, frente ao Internacional de Porto Alegre, a 12 de junho. Como o Flamengo não volta ao Rio até esse encontro, a "logística para encontrar um substituto" a tempo não é fácil, indica a "ESPN".

No cargo desde 25 de dezembro, Paulo Sousa soma 32 partidas dirigidas, com 19 vitórias, sete empates e seis derrotas. Além do 14.º lugar do Brasileirão, o Flamengo está nos oitavos-de-final da Taça do Brasil e da Libertadores. Quer na Supertaça do Brasil, quer no campeonato carioca, a equipa foi finalista vencida.

Depois de nova derrota, Paulo Sousa não quis comentar a possibilidade de saída do cargo, dizendo que "há coisas" que não pode "controlar", sendo essas aquelas com que gasta "menos energia". O português assegura que o seu "foco" é "exclusivamente analisar rivais e tomar decisões para ganhar jogos".