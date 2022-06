John John Florence, um dos maiores talentos do surf, está a ser delapidado pela própria anatomia

Parecer uno e indivisível do mar é proeza visual partilhada por muitos surfistas, sem ser exclusiva a uma lenda em específico ou a um predestinado à nossa escolha. Pular para a água salgada, remar para apanhar boleia das ondas e rasgar linhas nessas vagas, cortando-as com leques de água, é que depois é uma arte particular de cada um, onde já entram singularidades como o estilo, a postura ou a forma natural de estar em pé numa prancha. É nesse lado estético que John John Florence sempre adocicou a salga do mar.

Não é apenas pela repetição de um nome comum que o havaiano se destacou, desde muito cedo, no surf: com infância já no espreguiçar da internet e dos vídeos facilmente espalhados, era John John gaiato e já o filmavam no meio das ondas com a sua farta cabeleira loira, muito esbranquiçada, a fazer-se a ondas com o dobro ou o triplo do seu tamanho, profético da vida que toda a gente adivinha que viria a cumprir.

Começou a surfar (sozinho) aos seis anos, com oito fez-se às intimidadoras mandíbulas de Pipeline, a onda tubular mais desafiadora e famosa do surf, pelos 13 estreou-se na Vans Triple Crown, prestigiada prova que reúne três eventos no Havai e, quando chegou aos 18, entrou no Championship Tour (CT), o circuito mundial onde a nata do surf vem à tona. Isto em 2011. Quando chegou a 2016 e 2017, o havaiano do cabelo amarelado e encaracolado fez-se bicampeão mundial por ter levado a competição mais a sério, razão com que respondeu a quem lhe perguntasse na altura o que mudara para finalmente dar canecos ao seu potencial.

A mistura entre a suavidade do seu surf e a naturalidade com que prolongava a estadia dentro de tubos, juntando manobras com a mesma facilidade de quem dá um gole de água, auguravam-lhe um futuro ainda mais conquistador a partir dali. Parecia que o apaixonado por fotografia e dono de um veleiro, com o qual se imaginava a viajar entre etapas do CT, poderia ser o próximo aglutinador máximo de todas as atenções no surf — mais do que o intempestivo Gabriel Medina e seu estilo de eu-contra-mundo, a omnipresença lendária de Kelly Slater ou a cadência de Mick Fanning, australiano que não quis contrariar a idade como tantos outros.

Mas eis que o corpo de John John não o quis.

Sobretudo os joelhos, tão massacrados no surf para aguentarem o torneio da prancha em tantas direções distintas, começaram a obrigá-lo a parar. Durante a madrugada desta quinta-feira, o surfista escreveu no Instagram que “a dor” sentida em G-Land, na Indonésia, durante a sexta etapa do CT, se deveu a uma rutura do ligamento colateral medial. O havaiano vai falhar a prova em El Salvador e, “provavelmente”, a do Rio de Janeiro, revisitando azares anatómicos e repetindo lesões que o têm apoquentado desde a conquista do seu segundo título mundial.

É a quarta época que uma lesão de um dos surfistas mais talentosos deste século o tira da convivência com os melhores e esta aconteceu no mesmo arquipélago onde a malapata começou: em 2018, após ser eliminado da etapa de Bali, o havaiano sentiu um estalo no joelho numa sessão de free surf que dedicara a “treinar aéreos”, contaria depois à “Associated Press”, que já durava há umas duas horas e meia. Nesse ano, perderia cinco provas do CT, às quais se juntariam quatro em 2019 devido a outra rutura de ligamentos num joelho.

Tony Heff/Getty

Em 2020, por culpa da pandemia, a World Surf League cancelou os circuitos mundiais, mas, em 2021, o loiro dos loiros falharia três etapas do CT enquanto "não havia um dia em que não trabalhasse" para curar outra mazela num joelho, para chegar aos Jogos Olímpicos de Tóquio onde competiu "a 75%" para ser eliminado precocemente.

Agora não se sabe se John John Florence falhará apenas as duas próximas etapas, a sétima e a oitava entre as 10 que perfazem o mundial, que é decidido nas WSL Finals, em Trestles, nos EUA, prova final para a qual se apuram os cinco melhores surfistas do ranking. Por enquanto, o havaiano está em 3.º, mas dificilmente manterá a posição caso não pontue também no Rio de Janeiro e no Tahiti, provas que se seguem à de El Salvador. “Existe sempre momentos imprevisíveis que fogem ao nosso controlo, tenho que tentar responder da melhor maneira possível”, escreveu, conformado, na publicação feita no Instagram a anunciar nova lesão.

É a quarta temporada consecutiva em que as articulações que repartem a perna prendem John John a terra firme. Ele fará 30 anos em outubro, será trintão quando a época estiver a fechar a pestana e daqui por uns tempos já haverá conversas a encarará-lo como um veterano, aproximando-o da tão desportiva mania de ver a mão da idade em quebras de rendimento.

Antes das lesões, disse o havaiano em dezembro, tudo o que pensava era: “Só quero ganhar”. Não hoje, quando as falências são-lhe repetentes no corpo. “Agora é mais, ‘ok, como é que relaxo o suficiente para surfar como realmente quero surfar estas ondas’”. As maleitas do corpo de John John Florence tiraram-no do surf mais uma vez e vão obrigá-lo, de novo, a pensar o que poderá fazer com um talento imensurável, mas que está a ser limitado.