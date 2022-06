Guerra aberta no golfe: PGA Tour suspende todos os jogadores que atuarem no novo circuito financiado pela Arábia Saudita

O conflito entre as LIV Golf Invitational Series, um novo circuito de golfe financiado pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, e o PGA Tour e o DP World Tour, as duas principais estruturas da modalidade já existente, tem estado a forjar-se ao longo dos últimos meses. O PGA Tour considera a competição que começou, esta quinta-feira, em Inglaterra — e que passará por vários países em todo o mundo — um "evento rebelde", ao estilo de como a UEFA tratou a Superliga de futebol, e já tinha ameaçado aplicar sanções aos atletas que participassem no LIV Golf.

A ameaça tornou-se, agora, real.

Em comunicado, o PGA Tour anunciou a "suspensão dos seus membros que participarem nas LIV Golf Invitational Series". No texto, há 17 golfistas sancionados, como Phil Mickelson, norte-americano que conquistou seis majors, Dustin Johnson, conterrâneo e vencedor de dois majors, ou o espanhol Sergio García, que já ganhou um major.

Johnson já havia abdicado de ser membro do PGA Tour para participar no LIV, mas Mickelson disse, em conferência de imprensa, não “ver qualquer razão” para o fazer, dado que “os jogadores devem poder jogar quando e onde quiserem”. Outros foram convidados a participar no evento financiado pela Arábia Saudita, nomeadamente Tiger Woods, mas rejeitaram.

O PGA Tour sublinha que as suspensões valem "por tempo indefinido". O comissário da organização, Jay Monahan, indica que a participação no LIV corresponde a "uma violação das regras do PGA Tour", não podendo, assim, estes golfistas "ser parte de qualquer competição organizada" pelo circuito norte-americano. No comunicado, a entidade diz que a "mesma punição" será aplicada "a quem atuar, no futuro, no LIV".

O LIV começou esta quinta-feira no Centurion Club em Hertfordshire, a cerca de 50 quilómetros de Londres, a que se seguirão quatro eventos nos Estados Unidos (em Portland, Nova Jersey, Boston e Chicago). Depois, terá passagens pela Tailândia e a Arábia Saudita, antes de uma competição final, em outubro, em Miami. O prize money total da competição é de €239 milhões, cifra descrita como “sem precedentes” pela organização.

O PGA Tour alega que os golfistas que decidiram juntar-se ao LIV "fizeram uma escolha baseada em razões financeiras", não "podendo exigir os benefícios de serem membros" do circuito norte-americano. Jay Monahan afirma que o PGA Tour está "preparado" para lidar com as consequências da decisão tomada. Segundo a "Associated Press", é possível que se siga uma batalha legal entre alguns dos golfistas sancionados e o circuito.

Entretanto, o LIV já respondeu. Imediatamente após a decisão do PGA Tour, a competição financiada por dinheiro saudita alegou, em comunicado, que a resposta do circuito norte-americano "aprofunda a divisão entre o PGA Tour e os seus membros". A nova competição alega ser "problemático" que o PGA Tour, uma "organização dedicada a criar oportunidades para que os golfistas possam jogar", esteja a "impedir" os atletas de atuarem.

O LIV avisa que "esta não será a última palavra" do novo torneio sobre o assunto.