Fernando Santos: “Começa a haver algum cansaço, é perfeitamente natural. O Bernardo já estava a ficar mesmo com as pilhas gastas”

Jogo (segundo jogo sem sofrer golos)

“É sempre importante não sofrer golos, não é? Desde que se marque, então, ainda mais importante é, garante a vitória. O resultado é mais que justo. Acho que nos primeiros 20 minutos controlámos o jogo, com boa saída, com boa posse, mas pouco produtiva, pouco ofensiva, um bocadinho sempre a circular muito por trás, com pouca profundidade. Mas a controlar o jogo claramente, a não permitir aquilo que tínhamos visto da República Checa, as saídas em contra-ataque muito rápidas. Mas a partir dos 20 minutos, sim, começámos a circular bem [a bola], com outra profundidade, objetividade, a querer chegar à área do adversário, com desmarcações de rutura, com movimentos intermédios muito bem conseguidos. Fizemos dois golos, penso que podíamos ter feito mais um ou dois ainda na primeira parte, fruto da dinâmica imposta a partir daí. Estávamos a controlar, mas faltava dinâmica de profundidade, de ataque à baliza do adversário.”

Segunda parte

“O jogo baixou muito ritmo, [houve] muito controlo da bola, voltámos a cair nisso, de não atacar a profundidade, para obrigar o adversário a recuar mais e mais. Se fizermos só isso, há pouco espaço, é difícil combinar jogadas para concretizar, mas tivemos mais duas ou três que podíamos concretizar. Notou-se algum cansaço, já não conseguiram pressionar tanto o adversário, permitiram que eles jogassem, na segunda parte [os checos] tiveram mais posse de bola do que tinham tido na primeira.”

Rotações com a Suiça

“Vamos ter que ver. Começa a haver algum cansaço, é perfeitamente natural. Nuns não se nota tanto, noutros nota-se mais. O Bernardo, por exemplo, quando saiu já estava mesmo a ficar com as pilhas gastas, é um jogador muito influente quando está [bem]... Quando começa a perder gás, começa a ter mais dificuldade. Alguns jogadores começaram a perder gás, o que é normal, principalmente para quem tem de atacar a profundidade contra uma equipa destas, em que tem de haver muito movimento. Vamos ver.”

Portugal favorito a ganhar grupo

“Estamos em primeiro. O primeiro é sempre ótimo, estamos em excelentes condições, mas os nossos adversários estão aí e querem ganhar.”

Jogo 110 poderia ser a final do Mundial

“Não faço contas dessas, nunca faço.”