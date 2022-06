Bernardo regressa ao onze e a baliza volta a ter outro guardião

O encontro entre os líderes do Grupo 2 da Liga das Nações, com quatro pontos em duas jornadas, arranca às 19h45 (RTP), no Estádio de Alvalade, em Lisboa. A Espanha, com dois pontos, vai defrontar a Suíça, que foi goleada por Portugal na última jornada, por 4-0.

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Pepe, Danilo e Raphaël Guerreiro; Rúben Neves, Bernardo Silva e William Carvalho; Gonçalo Guedes, Diogo Jota e Cristiano Ronaldo.

República Checa: Staněk; Zima, Brabec, Matějů; Coufal, Souček, Sadílek, Havel; Lingr, Hložek, Kuchta.