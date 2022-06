Bernardo, o contador de histórias, e os amigos

O selecionador avisara na véspera que ia ser muito difícil jogar pelo meio, por dentro, onde quase tudo acontece, onde quase tudo se inventa e desmonta. Afortunadamente, o 2-0, contrariando o homem que decide as coisas e que cumpria o 100º jogo pela seleção, foi uma ode ao jogo interior: Rúben Neves rasgou a equipa contrária ao meio (ou mais) com um passe vertical que mais parecia um drible eterno e descobriu Bernardo Silva. O mago que leva um ofício inteiro no pé esquerdo recebeu, virou-se e tocou respeitando a boa diagonal curta de Gonçalo Guedes, o herói da final da Liga das Nações há três anos.

A República Checa apresentou-se em Alvalade sem Patrik, o mais Schick dos avançados checos, mas ainda assim deu trabalho e criou situações de perigo, não tanto como aquela inolvidável beleza rara que saiu da imaginação de Karel Poborsky, em 1996. Como havia sido apontado por Fernando Santos e analistas, a seleção visitante defendia com cinco defesas e rapidamente se desdobrava na frente, procurando o espaço e o veneno que se morde, com os dinâmicos Adam Hlozek, Jan Kuchta e Ondrej Lingr.

Para contrariar o 3-4-3 alheio, que não teve assim tanto tempo em organização ofensiva (ou seja, com bola, a controlar o jogo), Santos revelou finalmente uma solução para o tal problema que estranhamente verbalizou e valorizou numa entrevista (“Temos tido sempre dificuldades contra equipas com três defesas”), tratando agora de matar o fantasma daquele Portugal-Alemanha do Europeu em que Robin Gosens se transformou num carrasco digno doutra década. João Cancelo fechou por dentro e Gonçalo Guedes fazia de lateral, fechando também com cinco. O jogo, com tanta bola, não levou o desenho tático tantas vezes assim para aí. Mas é um sinal, uma evolução.

Rúben Neves, que assinou uma belíssima exibição, Bernardo e William Carvalho iam controlando o jogo todo, todo, principalmente durante a primeira parte, em que Portugal chegou a ter 66% de posse de bola. A segurança estava salvaguardada, os laterais Cancelo (que exibição e que energia) e Raphael Guerreiro, juntamente com os competentes centrais Danilo e Pepe (igualava Figo com 127 internacionalizações), garantiam as linhas de passe conservadoras e duradouras.

Zed Jameson/MB Media

Neves foi o primeiro a bater de longe, sem perigo, a língua saiu para fora da boca, como que desiludido. Os portugueses, apesar do domínio e da bola visitar mais vezes as suas botas, não encontravam muito espaço nos últimos 30 metros. Até que começou a cheirar a ouro pela direita, com as combinações entre Cancelo e Bernardo, uma fórmula já antiga no Manchester City. Foi assim que nasceu o 1-0, numa combinação perfeita que respeita os timings do bom futebol e da mordaz sabedoria. A bola chutada pelo lateral parecia uma bala a furar a respiração de Jindřich Staněk.

Os checos também chegaram perto da baliza de Diogo Costa, que teve de se aplicar sobretudo num remate de Kuchta. Antes já Michal Sadílek tentara, depois de um lance bem desenhado pela direita. Tímidos, os checos, mas com caminhos bem traçados para ferir o rival. Faltava claramente a classe e a finalização de Schick, que marcou tantos golos como Cristiano Ronaldo no Euro 2020 (5).

Portugal nem sempre defendeu bem, teve até um momento em que parece que as luzes se apagaram para todos, mas o jogo esteve quase sempre controlado. Jota e Guedes, apesar da muita disponibilidade e insuperável compromisso, iam sendo os mais discretos. Os 44.100 espectadores em Alvalade começaram então a aquecer as mãos com o desfile de substituições: Vitinha, Bruno Fernandes, Rafael Leão, João Moutinho e João Palhinha iam saltando para o relvado. Cristiano Ronaldo, algo frustrado por não alcançar o golo 118, foi participando na manobra ofensiva, com 53 toques na bola, 35 passes certos (90% de acerto) e duas finalizações para golo, uma delas que prometeu um desfecho melhor com a canhota.

Portugal entrou em campo, tal como a República Checa, com quatro pontos no Grupo 2 da Liga das Nações, uma vice-liderança portanto. A Espanha, que ganhou esta noite à Suíça, tinha apenas dois pontos. Santos, que tem explicado a necessidade das rotações devido aos incompreensíveis quatro jogos em 12 dias (haverá respeito pelo jogador?), trocou quatro futebolistas em relação ao 11 contra a Suíça (4-0): Diogo Costa, Raphael Guerreiro, Bernardo Silva e Gonçalo Guedes entraram por Rui Patrício, Nuno Mendes, Otávio e Bruno Fernandes.

Foi mais uma exibição sólida, cinzenta seria exagero, houve momentos bons e sobretudo o facto de a bola estar do nosso lado torna o dia mais caloroso e belo. Não subestimar o que significa ter a principal ferramenta deste desporto do nosso lado é um bom ponto de partida. À volta da bola, como à volta da fogueira se colocam aqueles que querem contar histórias, surgem os maiores talentos. Bernardo Silva, que fez dois passes para golo, é um desses futebolistas especiais. E tudo importa. A decisão, a estética, o pé, que é fino, aquelas voltinhas que dá, respeitando timings, como se segurasse o tempo com a ponta dos dedos. É o 10, joga por dentro finalmente e está mais perto da bola, que sempre que pode pergunta por ele. Portugal sairá sempre a ganhar quando decide ter o vento do seu lado.