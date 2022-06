Otamendi e Seferovic ter-se-ão envolvido em confrontos físicos após a derrota do Benfica com o FC Porto, na Luz

Otamendi e Seferovic, jogadores do Benfica, terão estado envolvidos em confrontos físicos no balneário da Luz, depois da derrota por 1-0 frente ao FC Porto, a 7 de maio. Escreve o jornal “Record” que os restantes elementos do plantel ali presentes se viram forçados a intervir para evitar que o conflito se agravasse ainda mais.

De acordo com o diário desportivo, o defesa argentino foi o primeiro a dirigir-se, sozinho, para o balneário, após o apito final do árbitro.

Otamendi iria irritado com o desfecho do jogo. Seferovic terá encontrado o companheiro de equipa a sós e ter-se-á iniciado de imediato uma troca de argumentos quanto à prestação do Benfica. O tom subiu e o “Record” refere que chegou a haver “agressões graves” entre o argentino e o suíço. Foi a chegada da restante equipa que evitou males maiores.

O facto de o incidente ter envolvido um dos capitães das águias, Otamendi, terá chocado a estrutura encarnada, já por si fragilizada pelo terceiro lugar na Liga. Ambos os jogadores acabariam por ficar fora da última convocatória de Nélson Veríssimo, para o jogo em Paços de Ferreira. Um dia antes, também Grimaldo se viu envolvido num caso de indisciplina. O catalão terá riscado o seu nome da lista de convocados, para depois desenhar um sorriso e escrever “brincadeira”.