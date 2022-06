Leonardo Jardim é o novo treinador do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos

O Shabab Al-Ahli, clube dos Emirados Árabes Unidos, anunciou a contratação de Leonardo Jardim. O técnico português assinou contrato válido por uma temporada com o conjunto do Dubai.

Jardim, de 47 anos, era um treinador livre depois de, em fevereiro, ter saído do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Em somente oito meses no clube, o português venceu a Champions da Ásia e a Supertaça da Arábia Saudita.

Na passada edição do campeonato dos Emirados Árabes Unidos, o Shabab Al-Ahli terminou no quinto lugar. Na liga do país do Médio Oriente, o técnico encontrará alguns jogadores portugueses, como Adrien Silva, Fábio Martins e Rúben Canedo (os três do Al Wahda), Tozé (Al-Nasr) ou Aylton Boa Morte (Khorfakkan).

Leonardo Jardim continuará a sua carreira no estrangeiro, onde tem estado desde que saiu do Sporting, em 2014. Em Portugal, o técnico orientou, também Camacha, Desportivo de Chaves, Beira-Mar e Sporting de Braga. No estrangeiro, Jardim treinou Olympiacos, Mónaco e Al Hilal.