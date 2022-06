E vão 50 golos de Harry Kane com a Inglaterra. Faltam quatro para superar o recorde de Wayne Rooney

A Alemanha não conseguiu, na noite de terça-feira, vingar a derrota (2-0) frente à Inglaterra no Euro 2020 de futebol, ao empatar 1-1 na receção à seleção inglesa, em que Harry Kane marcou o 50.º golo com a camisola dos 'três leões'.

O selecionador alemão, Hansi Flick, decidiu fazer descansar, na segunda jornada do grupo A3 da Liga das Nações, alguns dos titulares da partida da primeira jornada frente à Itália, em Bolonha, deixando no banco alguns jogadores do Bayern que são a base da mannschaft, como Sule, Goretzka, Leroy Sane e Gnabry, mas a verdade é que a Alemanha esteve muito perto de vencer os ingleses.

O médio do Borussia Monchengladbach, Jonas Hofmann, que já tinha visto um golo anulado na primeira parte, por fora de jogo, colocou a seleção germânica na frente do marcador, aos 50 minutos, mas esta não conseguiu evitar o empate face à pressão final dos ingleses.

Essa pressão acabou por ser premiada mesmo ao ‘cair do pano’, aos 88 minutos, com um penálti cometido pelo central Nico Schlotterback sobre Harry Kane, só assinalado pelo arbitro depois de rever o lance no monitor, com o avançado inglês a ‘assinar’ o seu 50.º golo em 71 jogos ao serviço da seleção britânica.

No outro jogo do grupo, a Itália venceu a Hungria 2-1, assumindo a liderança, com quatro pontos, seguida da seleção magiar, com três, pelo triunfo na primeira jornada sobre a Inglaterra, da Alemanha, com dois, e da seleção inglesa, com um.

A Itália parecia ter o jogo resolvido ao intervalo, altura em que vencia por 2-0, graças aos golos de Nicolo Barella e de Lorenzo Pellegrini, aos 30 e 45 minutos, respetivamente, mas algum relaxamento na segunda parte e um autogolo do central da Roma Gianluca Mancini, aos 61, colocaram a seleção magiar dentro da discussão do resultado e a ameaçar o empate, que não chegaria.

No grupo B3, a Finlândia derrotou Montenegro por 2-0, enquanto a Bósnia Herzegovina venceu a Roménia por 1-0, resultados que colocam Bósnia e Finlândia na partilha da liderança, ambas com quatro pontos, face aos seus dois opositores, que ainda não somaram qualquer ponto.

No grupo C1, a Turquia foi além das expectativas, pese embora o favoritismo que lhe era assacado, ao golear a Lituânia, em Vilnius, por 6-0, enquanto outra partida do grupo, o Luxemburgo venceu nas Ilhas Faroé por 1-0.

A Turquia e o Luxemburgo lideram o grupo, com seis pontos cada, enquanto as Ilhas Faroé e a Lituânia ainda não pontuaram.