A Ilha de Man TT está de volta e as tragédias também: três pessoas morreram na primeira semana do evento. No total, a prova já matou 153

Murray Walker, enquanto comentador, chamou-lhe “o melhor evento do desporto automóvel do mundo". Não se realizou nos últimos três anos, mas, em 2022, já se ouvem os motores nas ruas da Ilha de Man. Com eles, uma comunidade de devotos, sendo que alguns fazem a peregrinação há muitos anos, para viver as suas duas semanas preferidas do ano. A Ilha de Man TT está de volta. E a lembrança de que esta é a corrida mais perigosa do mundo também.

Os treinos começaram na semana passada, antes do início das corridas durante o último fim de semana, quando um grupo de pilotos superou a marca dos 320 km/h no contador de velocidade ao longo de 264 curvas de estradas abertas. Se, por um lado, há quem os considere os pilotos mais corajosos do mundo, por outro há quem sublinhe alguma imprudência. É que na história da competição, contam-se 153 mortes. Recuando um pouco mais, acrescentando os números de outras provas, o total chega às 263.

Em 2022, a tragédia já bateu à porta da Ilha de Man. Apenas na primeira semana do evento, morreram três pessoas. Na semana passada, Mark Purslow, de 29 anos, perdeu a vida durante a qualificação; César Chanal morreu no sábado; e, na segunda-feira, foi Davy Morgan, na sequência de um acidente.

Milky Quayle afirmou que a Ilha de Man TT “é como estar sentado num míssil”, Barry Sheene chama-a de “missão suicida” e John McGuinness lembra que durante a corrida pensa-se: "deveríamos estar na prisão”. Mas nada é suficiente para parar a competição, nem mesmo a morte de alguém.

McGuinness tem 50 anos e conta com 23 vitórias no currículo. Correu tempo suficiente para ter partilhado um pódio com o seu herói, o 26 vezes vencedor Joey Dunlop, mas também para ter perdido alguns amigos ao longo do percurso. Mick Lofthouse foi um deles. Depois do sucedido, McGuinness teve dúvidas em relação à sua continuidade na competição, mas uma conversa com o pai do seu companheiro foi suficiente para tomar uma decisão final.

“Ele disse-me: ‘Despacha-te, John. Adoro o lugar. A TT é tudo em que penso’”, recordou McGuinness, em entrevista ao “The Telegraph”.

Os anos em que o evento foi cancelado foram usados para rever alguns aspetos da competição. Paul Phillips, gestor de desenvolvimento do negócio, disse ao mesmo jornal que este ano as diferenças serão notórias. Espera-se que, mais uma vez, o número de visitantes ronde os 50 mil, o que deverá acrescentar cerca de 30 mil libras à economia da Ilha de Man. Pela primeira vez na história, as qualificações e corridas estão a ser transmitidas ao vivo na televisão, além de que estão a ser feitos destaques noturnos através do mesmo meio.

Foram também feitas algumas alterações com a questão da segurança em mente, ainda que seja já claro que não evitaram totalmente aquilo a que se tem assistido em outros anos. Entre outras coisas, diminuíram o número de pilotos em algumas corridas, retiraram a qualificação em pares, incluíram um sistema de localização por GPS e um sistema eletrónico de bandeira vermelha.

A competição vai continuar por mais uma semana e a esperança é que o número de fatalidades não aumente. Até porque o objetivo destes pilotos é sentirem-se mais vivos do que nunca. O médico Gareth Davies, que trabalhou várias vezes no local, chega mesmo a descrever o evento como “uma expressão de humanidade”.