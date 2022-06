Sete adeptos ingleses presos em Munique, três dos quais por fazerem a saudação nazi

Sete ingleses foram detidos em Munique, na Alemanha, por delitos que vão desde a saudação nazi a urinar em público. Os indivíduos são todos adeptos da seleção inglesa, que está em território germânico para defrontar a equipa da casa, em partida a contar para a Liga das Nações.

O jogo acontece esta terça-feira, mas, no dia anterior, a cidade bávara já tinha visto chegar grande parte dos 4.000 adeptos ingleses. Escreve a "BBC" que a Federação Inglesa tem estado a trabalhar com as autoridades locais para minimizar a desordem. A mesma fonte informa que foram entregues 3.500 bilhetes aos britânicos para uma bancada específica da Allianz Arena. Ou seja, pelo menos 500 adeptos assistirão ao jogo noutros locais do estádio ou nas ruas de Munique.

A Federação Alemã estará a tentar identificar os indivíduos que se terão infiltrado na claque da casa, anulando esses bilhetes. “Sabemos disso, mas não estamos demasiado preocupados. Isso será monitorizado e, esperamos, não causará problemas no estádio”, disse à "BBC" um porta-voz da polícia inglesa.

No entanto, a emissora britânica admite que há preocupações com os efeitos dos incidentes na candidatura conjunta do Reino Unido e da Irlanda à organização do Euro 2028. Depois da Alemanha, Inglaterra defrontará a Itália num jogo sem público, sanção devida aos episódios da final do Euro 2020, em Wembley.

Já em maio, o selecionador inglês Gareth Southgate tinha dito que os recentes desacatos ocorridos no futebol inglês, incluindo invasões de campo na Premier League, são “um reflexo da situação de Inglaterra enquanto país, na atualidade”. Recorde-se que algumas dessas invasões resultaram em agressões a jogadores.

O jogo de sábado, em Budapeste, entre Inglaterra e Hungria, não teve adeptos forasteiros no estádio. Também a equipa da casa foi condenada a fazer três jogos à porta fechada depois do comportamento discriminatório demonstrado pelos seus fãs durante o Euro 2020.

Na Puskas Arena, havia, no entanto, 30 mil espetadores devido a uma lei da UEFA que permite que crianças acima dos 14 anos assistam de graça, se acompanhados por um adulto, aos jogos de futebol. Apesar de a maioria dos adeptos presentes serem, portanto, menores, os jogadores da seleção inglesa foram apupados por se ajoelharam contra o racismo, antes do jogo.