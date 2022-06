Nadya Karpova, a futebolista russa que assumiu ser contra a guerra: “A propaganda tenta persuadir-nos de que somos uma nação muito especial”

A atacante russa Nadya Karpova, jogadora do Espanyol, tem sido, até ao momento, uma das poucas atletas do país governado por Putin a falar abertamente contra a invasão da Ucrânia. Nadya é uma abreviatura de “Nadezhda”, que significa “esperança”. No pescoço da futebolista, há uma tatuagem com a palavra em inglês.

De acordo com a "BBC", apenas três futebolistas internacionais russos falaram em público contra o conflito que assola a Ucrânia. Além de Fedor Smolov, do Dínamo de Moscovo, e de Aleksandr Sobolev, do Spartak — que publicou uma mensagem nas redes sociais para, de seguida, a apagar — apenas Nadya disse o que lhe ia na alma em relação à guerra.

A jogadora do Espanyol faz questão de emitir a sua opinião e fá-lo quase todos os dias, especialmente no Instagram. “Não posso limitar-me a olhar para esta desumanidade e ficar em silêncio. Não sei o que aconteceria se estivesse na Rússia e não em Espanha, mas sinto alguma responsabilidade para falar”, disse Karpova, de 27 anos, em entrevista à "BBC".

Nadya tem 24 internacionalizações pela Rússia, mas não vai estar no próximo Europeu, em julho, tal como o resto da sua seleção, banida por causa da invasão da Ucrânia — a decisão da UEFA permitiu, aliás, que Portugal esteja presente no torneio. Cuidadosa com as palavras, a russa não tem medo de dizer coisas erradas; o que ela sente é medo de não dizer tudo. “A propaganda russa está a tentar persuadir os cidadãos de que somos uma nação muito especial e o mundo está todo contra nós e a nossa ‘missão única’”, diz.

Com alguma raiva indisfarçável, a futebolista afirma: “Não tenho vergonha de ser russa, porque a Rússia não é o governo nem Vladimir Putin. (…) Putin tirou-nos tudo, tirou-nos o futuro. (…) Mas a maioria das pessoas fechou os olhos à injustiça, considerando que não tinham nada a ver com o assunto”.

Nadya conta que já participou em duas manifestações da oposição, a última das quais de apoio a Alexei Navalny, o principal opositor de Putin, que foi envenenado e preso. “Ainda assim, penso que não fiz o suficiente”, lamentou, acrescentando: “As pessoas que defendem a guerra são reféns da propaganda. Sinto pena deles, penso que precisamos de fazer tudo para libertá-los”.

Karpova está em Espanha desde os 22 anos. Chegou para jogar no Valência, não apareceu muito, mas foi elogiada por Messi, ao ser a única mulher entre nove futebolistas de todo o mundo a aparecer ao lado do argentino num anúncio da Adidas.

A mudança para o país vizinho libertou-a de outro medo: o de assumir a homossexualidade. “Percebi que ninguém iria culpar-me por viver com uma mulher e que não havia nenhum estigma aqui por ser lésbica”, contou. Na Rússia, chegaram a dizer ao pai que Nadya precisava de ser “tratada”.

Nadezhda Karpova tem esperança, não apenas no nome: “Gostava que cada vez mais russos — atletas também — falassem, para que outras pessoas que são contra a guerra saibam que não são uma minoria. Não podes fingir que não está a acontecer nada. O tempo do silêncio já devia ter acabado. (…) Eles [o governo] deviam ir embora, são velhos. Quando isto acontecer, ainda vamos estar vivos, e devemos estar prontos para resolver tudo. Espero que isso aconteça muito em breve”.