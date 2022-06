MotoGP. Espargaró pensou que a corrida terminara e festejou o 2.º lugar. Mas enganou-se: faltava uma volta, foi ultrapassado e acabou em 5.º

Quase no final do Grande Prémio da Catalunha em MotoGP, o piloto espanhol Aleix Espargaró, da Aprilia, equivocou-se ao olhar para a torre do circuito de Montmeló. Seguia em segundo lugar e queria aproximar-se de Fabio Quartararo, o líder do Mundial. Quando pensou que a corrida tinha terminado, celebrou efusivamente, sendo ultrapassado por vários adversários e terminando em quinto.

“Estou muito triste. Se me beliscarem agora não sai sangue”, disse o piloto no fim da corrida. Minutos antes, Espargaró tinha estado a chorar nas boxes, ainda de capacete, com a equipa incrédula à sua volta. De nada serviram os aplausos dos mecânicos. O espanhol, de 32 anos, tinha consciência da sua responsabilidade. “Não podes permitir-te um erro destes quando estás a lutar por um Campeonato do Mundo de MotoGP. Sinto-me muito mal pela equipa, apenas quero pedir-lhe desculpas”, disse o motociclista.

A origem do equívoco esteve na torre do circuito da Catalunha. Ao contrário do resto dos circuitos do Mundial, a pista de Montmeló marca a penúltima volta como L1 (Lap 1) e a última como L0 (Lap 0). Em todos os outros, explica o "El País", a última volta é L1. “Não tinha muito tempo a sair da curva, pelo que apenas pude olhar para o quadro da equipa e ver a diferença para o Jorge Martín. As voltas, vi-as na torre”, disse Espargaró. “Não me lembrei da exceção de Montmeló”, admitiu o piloto.

Não é a primeira vez que a torre da reta principal desencadeia confusão no GP da Catalunha.

Em 2009, na corrida de 125cc, Julián Simón, também da Aprilia, pensou que tinha ganhada a prova a uma volta do fim e, como aconteceu a Aleix Espargaró no domingo, perdeu várias posições, acabando em quarto, nesse caso.

Se tivesse terminado em segundo, o piloto estaria agora a apenas 13 pontos de Fabio Quartararo, líder do Mundial. Agora, o catalão está a 22 pontos da liderança. “Neste momento, é igual ter perdido nove ou 900 pontos. Queria subir ao pódio”, admitiu um inconsolável Espargaró.