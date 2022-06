Tal como o guarda-redes Marco Tábuas, esta é uma seleção de engate

Ainda não foi feita justiça a uma categoria de guarda-redes que, com o fim de futebol de rua e a propagação das escolinhas, se encontra em vias de extinção: aquilo a que chamo “guarda-redes de engate”. Por norma, eram guarda-redes pouco ou nada fiáveis, mas de grande espectacularidade e exuberância, capazes de defesas inverosímeis, voos temerários e mergulhos arrepiantes seguidos de erros que envergonhariam um juvenil.

O arquétipo desses guarda-redes formados nas escolas da vida, ao deus-dará, seres de luzes e trevas, que tanto podiam ser carregados aos ombros por uma multidão de adeptos como ser perseguidos pela mesma turba munida de guarda-chuvas aguçados e de um vasto repertório de insultos, era o instável Marco Tábuas, o molde universal do guarda-redes de engate. Se ainda não lhe ergueram uma estátua é apenas porque se corre o risco de que apareça vandalizada na manhã seguinte. E com coroas de flores no outro a seguir. E novamente vandalizada. E novamente enfeitada de flores. E assim sucessivamente.

Pois a nossa seleção também é uma equipa de engate. Uma bela caixinha de chocolates para surpreender os adeptos. Que seleção sairá dali naquele dia? A frouxa que perdeu em casa com os sérvios obrigando-se a disputar um play-off perfeitamente desnecessário? A equipa subjugada pela Espanha e que, por artes escapistas, conseguiu regressar de Sevilha com um empate inexplicável nos bolsos? Ou a que no domingo, contra a Suíça, depois de uns minutos iniciais de pesadelo, reduziu os helvéticos à insignificância e poderia ter chegado ao fim do jogo com uma daquelas goleadas sanmarinescas?

Quem sabe? Ninguém. Ninguém sabe o que vai sair dali. Nem os próprios jogadores. Como cantava Pedro Abrunhosa, “às vezes forte, coragem de leão, às vezes fraco, assim é o coração.” E é. Esta equipa é toda ela coração, dos cabelos à ponta da chuteira, instinto, fezada, engate, dia-sim. Às vezes os jogadores jogam de acordo com a qualidade individual que têm, às vezes jogam apavorados, desligados da corrente, com crises de identidade: “Quem sou eu? De onde venho? Para onde vou? O melhor é ir para trás porque não tenho nenhum companheiro lá na frente.”