“Sei que vou sofrer fisicamente, mas será uma experiência inesquecível”: Ronaldo cumpre promessa e vai a Santiago de Compostela de bicicleta

A vitória por 3-0 contra o Huesca garantiu o regresso do Valladolid à primeira divisão do campeonato espanhol. Sendo assim, Ronaldo Fenómeno, que é proprietário do clube, ficou com uma promessa por cumprir. E não se esqueceu. O brasileiro começou, no passado domingo, uma longa viagem de bicicleta com partida em Valladolid e destino a Santiago de Compostela para cumprir a promessa que fez no caso da promoção do seu clube de volta à La Liga.

O antigo avançado comprou uma participação de 51% no Valladolid em 2018 e decidiu fazer esta promessa após o clube ter sido despromovido da primeira divisão espanhola na época passada.

"Prometi que se voltássemos [à La Liga] faria o Caminho de Santiago. Fá-lo-ei de bicicleta, pois não posso correr. A minha mulher e eu partiremos de Valladolid no domingo e viajaremos para Santiago de Compostela de bicicleta", anunciou o jogador.

Ronaldo e a mulher vão viajar durante centenas de quilómetros ao longo da tradicional rota de peregrinação que conduz ao santuário. A viagem foi iniciada no estádio do Valladolid, a 450 quilómetros de Santiago de Compostela.

"Vai ser bonito", disse aos meios de comunicação espanhóis. "Sei que vou sofrer fisicamente, mas será uma experiência inesquecível".

É possível acompanhar a viagem do presidente e proprietário do Valladolid através das redes sociais, onde Ronaldo tem publicado alguns vídeos. “Ontem foi um dia complicado, difícil, com muitos obstáculos, um caminho de pedra e muitas trepidações. Mas por enquanto estou a aguentar bem. O joelho está bem, a perna está bem e a cabeça está boa. Estou a aproveitar esta aventura, o caminho é lindo de morrer”, disse o brasileiro sobre o primeiro dia do caminho.

No segundo dia o desafio é maior, mas Ronaldo continua motivado: “Hoje temos uma etapa mais complicada, com uma subida de 20 ou 30 quilómetros e depois o final da etapa é descida, isso é uma boa notícia. Vamos com tudo”, disse.