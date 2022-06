Luís Filipe Vieira: “Nunca mais voltarei a ser presidente do Benfica. Nem que Cristo desça à terra. Mas se fosse a eleições ganhava”

Porque só fala agora

“Em janeiro as pessoas podiam pensar que eu ia desestabilizar o Benfica, o campeonato ia a meio e era capaz de não ser agradável. Ando na rua normalmente, sei como as pessoas me tratam, o carinho que as pessoas sentem por mim”

Roubou o Benfica?

“De certeza absoluta que não roubei o Benfica. O Benfica roubou muito a minha vida familiar e em termos empresariais, mas eu de certeza que não roubei o Benfica. Passei 12 anos por burlão quando foi o caso do BPN, também foi o Ministério Público que me fez essa acusação e não fui a julgamento. Espero que neste eu seja inocentado, mas em vida, que eu não esteja morto. Que seja rápido. Se eu não cometi ato algum… têm de provar, porque eu não fiz”

Dia da detenção

“Mudou a minha vida e a vida da minha família. Estava numa reunião e vi umas pessoas com uns cordões ao pescoço, deram-me umas coisas para ler e eu disse ‘isto não faz sentido nenhum’. Fizeram buscas no meu gabinete, no meu quarto, até nos tectos falsos andaram a mexer. Foi em minha casa, em casa do meu filho, em todo o lado. Os inspectores foram comigo para minha casa, almoçaram lá comigo e só depois disso é que me disseram que ia ficar detido. A minha mulher ficou a tremer, era a quarta vez que iam a minha casa, parecia de propósito, queriam a minha cabeça, eu era um troféu de caça para muita gente”

Troféu para quem?

“Não sei, parece que saí numa lista qualquer ou fui escolhido por alguém para ser o bode expiatório. Veio uma notícia no jornal a dizer que eu ia ser o ‘biombo da justiça’, eu nem sabia o que era um biombo, mas tinha razão. Pelo que se passou no caso Mantorras, no caso BPN, 12 anos a passar como burlão, agora tenho este caso, vamos lá resolver este caso também”

Imosteps

“É preciso ser muito ingénuo para fazer uma acusação dessas. Alguma vez eu ia manipular o Novobanco? Nunca mostraram interesse pela Imosteps, nunca tiveram noção do que valia. O banco não quis ficar com o ativo nem o desenvolver. Pura e simplesmente parou, esqueceu-se daquilo, não ligou mais. Não manipulei ninguém. O José António dos Santos fez uma proposta, o banco aceitou, o fundo de resolução não aceitou. Foi feito às claras. E o banco colocou aquilo no Nata 2. Eu não tinha problema nenhum com o banco, se me deixassem desenvolver o projeto não ia ficar com problema nenhum com o banco. Fala-se do Luís Filipe Ferreira Vieira só porque é presidente do Benfica, só por causa disso. Dei sempre a minha cara, apareci no banco sempre que me chamaram e não tive um perdão sequer, porque era uma figura pública. Há uma gestão danosa por parte do Novo Banco, não sei quais foram as motivações das pessoas. Há um ativo que vale dinheiro, ou muito mais do que aquele dinheiro e vai para o Nata 2… não tenho de ser eu a dar explicações. Tudo o que me acusam não faz sentido nenhum”

Dívidas ao Novo Banco

“Emprestaram-me o dinheiro para desenvolver determinado ativo imobiliário e eu não tinha dinheiro para pagar a dívida, mas disse que se me continuassem a financiar eu ia desenvolver o projeto e o banco seria ressarcido, como sempre foi. O Novo Banco fez um fundo e a partir daí entendeu que havia capacidade para desenvolver determinados ativos. Fizeram um plano de negócios para desenvolvimento a 15 anos. Eu não tive nada a ver com a negociação disso, o banco é que escolheu a Capital Criativo para sociedade gestora. Não sou visto nem achado nisso. Quando soube que o Nuno [Gaioso] ia ficar com a gestão daquilo eu vendi as participações imediatamente. O banco é que mandava. Se o banco não deu dinheiro à sociedade gestora para desenvolver os projetos… [É a vítima?] Não tenha dúvida nenhuma disso. Se não recuperaram o dinheiro foi porque não quiseram, os terrenos estão lá todos. Não desviei dinheiro, não comprei um avião. Não tive interferência na gestão nestes cinco anos, foi o banco. A responsabilidade é do banco, não é minha”

OPA que não avançou

“A OPA era importante para o Benfica. O José António dos Santos nunca foi avisado da OPA, nem ele nem ninguém, só três pessoas sabiam da OPA, eu, o Domingos Soares de Oliveira e o Miguel Moreira. E os advogados. O MP não pode ter lá nada a dizer que eu avisei o José António dos Santos, seja escutas, seja o que seja. O José António dos Santos quando soube da OPA disse que não ia vender as ações. Eu não dei qualquer informação e ninguém o fez. Ele sabe-se antecipar, não é por acaso que tem a fortuna que tem, ele sabia como o Benfica estava a ser gerido, as ações do Benfica estavam superbaratas. Eu não estava nada preocupado quanto o José António dos Santos ia ganhar, eu estava preocupado era com o Benfica ia ganhar. O Benfica ficaria sempre com 55% e íamos alienar 40% a futuros parceiros. Era o modelo do Bayern Munique. Textor não estava metido. Nós pensávamos que o Benfica valeria entre 600 e mil milhões de euros e o objetivo era que entrassem 400 milhões e tínhamos a garantia de futuro. A OPA foi interpretada por gente mal-formada que não entendeu… O grande culpado fui eu porque trouxe o Benfica para um patamar que ninguém imaginou”

Textor

“Eu fui dizer ao senhor Textor o que era o Benfica, que ia encontrar um clube de excelência, bem organizado. Fui dizer-lhe que não tivesse receio com o Benfica. Não falei mais nada e vim embora. Não estive a negociar com ele, não tive interferência, só disse como era gerido o Benfica”

Esquema com Bruno Macedo

“O MP tem de provar tudo o que diz. Não tenho nada a ver com isso, nem eu nem o meu filho. O Bruno Macedo é um empresário como outro qualquer. Fazemos negócios com qualquer empresário. Como é que eu vou inflacionar a compra de um jogador? É impensável. Não tenho culpa que o Bruno Macedo ter feito negócio com o meu filho, de casas. Quer dizer, eu desviava o dinheiro e entregava propriedade de borla ao Bruno Macedo… O MP tem dúvidas de quê? Eu tenho culpa que o senhor Bruno Macedo pague por offshores? A minha preocupação é vender. Vendi a preço de mercado, não foi mais caro. Tive uma discussão com o Bruno Macedo porque só lhe dei 500 mil euros de comissão pelo Darwin e ele entendeu que deveria receber mais. Se calhar até merecia, mas o jogador já tinha sido tão caro… nem queira saber a pega que houve"

Rui Costa

“Não é desiludido mas acho que houve uma deselegância muito grande da parte dele quando tomou posse, quando eu estava detido. Isso magoou-me bastante, pela relação que tinha com ele. Podia ter divergências profissionais com ele mas em termos humanos gostava muito dele. E fiquei magoado quando ele deu instruções para dois fisioterapeutas deixarem de ir a minha casa, depois da hora de serviço deles, para virem tratar de mim. Como se fosse possível que os fisioterapeutas me viessem dar informações. Hoje o Benfica é gerido por jornais. Hoje saem informações de lá e não é dos fisioterapeutas”

Benfica

“As pessoas esquecem-se que eu fui 20 anos presidente, cresceu como nunca ninguém pensou que pudesse crescer, criou um património, profissionalizou-se ao nível dos melhores do mundo. Fez um museu, ainda tive de andar a comprar taças em leilão. Tem um estádio, construiu pavilhões. O vieirismo é o Benfica, as pessoas não entendem isso. Não tenho nada de alimentar o vieirismo. Isso é o Benfica, não sou eu. O trabalho está à vista de todos. Tenho a certeza que existe uma caça às buscas no Benfica. Não sei quem promove. Quase todas aquelas pessoas são do meu tempo e eu falo com elas. Alguém anda a fazer essa caça, mas estão a trair a história do Benfica. O Rui Costa não sabe o que se está a passar? O que está a passar para os jornais? Deus queira que o Rui Costa esteja muitos anos no Benfica, digo isto do fundo do coração, e que eu possa ir todos os anos ao Marquês festejar. Que ele seja feliz no Benfica e que ganhe muito”

Falou com o Rui Costa?

“Não falei com ele. Depois daquele discurso dele, ele é que devia ter falado comigo. Se ele me convidar para almoçar? Vou, não tenho problemas nenhuns, se calhar era muito útil para ele, há coisas que eu não faria como ele está a fazer"

Críticas à gestão e formação

“O Benfica está a ir pelo caminho do compadrio, da intriga e da mentira. É aquilo que levou o Benfica ao estado em que o encontrei. Há gente altamente responsável a dar informações aos jornais. Toda a gente sabe que o Rui Costa aparecia no Seixal uma hora por dia. Quem deu o valor à formação foram os jogadores, treinadores. Mas quem tratava da formação era eu e era uma aposta. [Rui Costa não queria formação?] Prefiro não responder. Havia um grupo de pessoas no Benfica que dizia que com a formação não íamos a lado nenhum. Quando houve o investimento de 100 milhões de euros, quando o Jesus veio, posso garantir que um dos que estava contra esse investimento era eu. Há testemunhas disso. O Jesus não tem culpa nenhuma disto”

Jesus

“O Jesus veio para o Benfica porque é um treinador de ganhar rápido. O Jesus veio, eu fiquei feliz de ele voltar, porque sou amigo dele e acreditava cegamente no Jesus. No primeiro ano foi um desastre, no segundo ano eu acho que o Benfica tinha plantel mais do que suficiente para ser campeão. Nem era preciso fazer aquelas aquisições que se fez depois da minha detenção, temos cá melhor na formação. Não foi o Rui Costa, foi um grupo de pessoas que decidiu. Agora fala-se da formação que é bom para dizer aos sócios do Benfica, quando as pessoas estão com o rabinho entalado é bom falar da formação. O Jesus apostou no Paulo Bernardo, no Gonçalo Ramos, trouxe de novo o Diogo Gonçalves. O Jesus, se tivesse sido devidamente apoiado, não tenha dúvidas que o campeonato tinha sido diferente. Se tinha o Rui Pedro Braz a fazer o trabalho que fez contra o Jesus, como é que ele podia brilhar?”

Críticas a Rui Pedro Braz

“Dizia aos empresários que ele no ano seguinte já não era treinador do Benfica e por aí fora. O Jesus quando perde o jogo contra o Sporting é vaiado. Ninguém veio em defesa de Jesus. Quando o Rui Vitória foi cilindrado pelo Jesus em casa, apareceu o Vieira a dizer ‘este é o meu treinador e é com este que vamos ganhar’. Geriram muito mal a questão do Jesus, tiraram-lhe o tapete todos os dias. O Rui Pedro Braz é que disse ‘deixem o homem desabafar’, quando o Pizzi entrou no balneário. Porquê? Sabendo perfeitamente que iam contar ao Jesus. Fui eu que o contratei e ninguém o queria, nem o Rui Costa o queria. Foi um erro meu, assumo. Se ninguém o queria nem sei porque é que ele ainda lá está”

Ainda Jesus

“A única pessoa que não queria o Jesus chama-se Tiago Pinto. Foi o diretor geral mais completo que tive no Benfica. Ele vai aparecer num grande clube, num Real Madrid. Ele foi o único que disse: ‘Vamos estragar tudo o que estamos a fazer’”

Volta à presidência?

“Esqueça isso, nunca mais voltarei a ser presidente do Benfica. Nem que Cristo desça à terra. Estarei disponível para ajudar, mas presidente do Benfica? Acabou. Agora tenho tempo para tudo, até estou mais novo, estou bronzeado. Eu em 19 anos só em dois anos tive férias, trabalhei que nem um escravo. Sei o que fiz no Benfica. Não tenho hipótese de voltar. Aquilo que se passou comigo… é impossível para mim. Sacrifiquei a minha família e a mim mesmo. Se fosse a votos ganhava as eleições, não tenho dúvidas nenhumas, eu sei o que se passa na rua. Tenho a convicção que ganhava”

Rúben Amorim

“Eu contrataria um treinador português. Era o Leonardo Jardim a minha escolha. O Rúben Amorim? Apresentaram-lhe um projeto e ele entendeu que naquela altura não fazia sentido e foi-se embora. O único erro do Rúben foi que devia ter falado comigo, sabia que eu estava no Seixal. Disseram-lhe como o Benfica trabalhava e na cabeça dele não fazia sentido nenhum. Disseram-lhe que era 70% Benfica e 30% treinador e para ele isso não fazia sentido. Quando ele me ligou já tinha assinado com o SC Braga. Ele sabia bem o que nós andávamos a falar, que ele tinha de ser treinador do Benfica. Se eu fosse presidente do Benfica, tinha uma conversa séria com o Rúben Amorim e exercia a cláusula dos 30 milhões e trazia o Rúben para o Benfica. Passado um ano estava pago. Eu batia a cláusula pelo Rúben. Ele neste momento não sai do Sporting. Segundo consta até teve algumas propostas e não quis sair. Eu acho que o conseguia convencer”

Futuro de Rui Costa

“É preciso dar-lhe espaço. Ele não é um homem de decisão firme, para decidir demora muito tempo. Ouve muita gente. É um perfil. Enquanto eu chegava a um gabinete e dizia: ‘é este’. Eu também errei como gente grande. O Rui precisa de consolidar a sua presença como presidente do Benfica. Ele está numa fase em que os erros que cometer vai aprender e não vai cometer igual. Eu não escolhia o treinador que ele escolheu, mas há outras coisas que acho que estão a fazer muito bem feitas. A ida do Lourenço Coelho para lá, fechar mais o balneário”