Lionel Messi e um feito com 80 anos: marcou cinco golos com a camisola da Argentina

A seleção da Argentina defrontou a Estónia num jogo particular, em Pamplona, Espanha, e venceu com tranquilidade, por 5-0, com a particularidade de todos os golos terem sido marcados por Lionel Messi. A pulga foi o terceiro jogador da sua seleção a conseguir marcar uma mão cheia de golos, igualando um recorde com 80 anos.

O primeiro a tê-lo conseguido foi Juan Andrés Marvezy, a 16 de fevereiro de 1941, durante a Copa América, no Chile. Na altura, os argentinos golearam o Equador por 6-1. José Manuel Moreno, que marcou o sexto golo desse jogo, viria, um ano mais tarde, também na Copa América, mas, desta feita, no Uruguai, a igualar o companheiro Marvezy com os cinco golos que marcou, também frente ao Equador, numa partida que a Argentina venceu por 12-0. No entanto, nenhuma das velhas guardas foi responsável pela totalidade dos golos nos respetivos jogos.

No Instagram, Leo Messi fez questão de celebrar o resultado, mas sempre no plural: “Não podíamos terminar melhor a época. Vencemos a Finalíssima e hoje somámos mais minutos, preparando-nos para o Mundial. (…) Vamos descansar uns dias e voltamos em breve”. O astro do PSG aproveitou também para agradecer o apoio do público.