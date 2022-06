Aos 40 anos, Bruno Alves anuncia o fim da carreira: “Uma jornada que termina, mas outras oportunidades vão surgir”

Foi na sua conta do Instagram que Bruno Alves comunicou ao mundo que vai deixar de jogar futebol, aos 40 anos, abrindo a porta a “outras oportunidades”. O filho de Washington Alves, antigo futebolista brasileiro com carreira em Portugal, sobrinho de Geraldo, que jogou no Flamengo, e irmão de outro Geraldo – que, curiosamente, andou pelo Benfica – e de Júlio Alves, o central destacou-se acima de tudo no clube do coração, o FC Porto, e na seleção nacional.

Não é por acaso que a fotografia de despedida dos relvados é de dragão ao peito, gesto de força e braçadeira enfiada no braço. Facto curioso: Bruno Alves optou por uma imagem a preto e branco. Foi no FC Porto que o defesa participou em quatro títulos nacionais, entre 2005/06 e 2008/09. No Dragão, o internacional português venceu também três Taças de Portugal e duas Supertaças Cândido de Oliveira. Bruno Alves foi eleito jogador do ano da Primeira Liga Portuguesa em 2008/09.

Foi a prestação ao lado de outro jovem, chamado Pepe, que catapultou a sua fama de defesa central aguerrido, por vezes excessivo. Cheio de títulos e com a carreira pela frente, Bruno Alves partiu para a Rússia, para atuar no milionário Zenit de São Petersburgo. Foi bicampeão e venceu uma Supertaça da Rússia.

Já na Turquia, entre 2013 e 2016, Bruno Alves tornou-se ídolo da exigente massa adepta do Fenerbahçe. Venceu uma Superliga e uma Supertaça. Seguiram-se Cagliari, Rangers, Parma, Famalicão e Apollon Smyrni, da Grécia, onde terminou a carreira. Nas seleções portuguesas, Alves atuou pelos sub-20, sub-21, sub-23, Portugal B e, claro, pela equipa principal, com a qual venceu o Euro 2016.

Na despedida, Bruno Alves escreveu: “Hoje comunico que termino a minha carreira de jogador de futebol, sendo grato por tudo e a todos: clubes, dirigentes, treinadores, companheiros de equipa e pessoas que estiveram envolvidas na minha vida desportiva. Obrigado à minha família e aos amigos por todo o apoio, em todos os momentos. [É uma] jornada que termina, mas outras oportunidades vão surgir. Até breve”.

O FC Porto apressou-se a responder, recorrendo igualmente às redes sociais; "Um dragão, campeão e capitão. Parabéns pela carreira que construíste, Bruno Alves. Para a família portista serás sempre 'Como nós, um de nós'".