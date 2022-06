A relação de Cristiano com o golo é especial. Mais surpreendente é a relação da mãe de Cristiano com a relação de Cristiano com o golo. Quando o mais especial dos filhos de Alvalade fez os dois golos esta noite contra a Suíça (4-0), ouvindo-se um "siiii" coletivo, a dona Dolores chorou duas vezes, parecia quase angústia. A alegria pode sufocar. E chorou nos golos 116 e 117 do capitão com a camisola da seleção como se fossem os primeiros do rapazinho que saiu cedo demais da terra onde cresceu. Ao intervalo – já depois de se deixar amar pelos gritos “Cris-ti-a-no Ro-nal-do, Cris-ti-a-no Ro-nal-do”, o que terá deixado alguns a imaginar “e se…” – saiu a abanar a cabeça, desgostoso, sabia que devia ter feito três ou quatro. Ainda arde fogo lá dentro.

Esta segunda jornada da Liga das Nações, depois do empate em Sevilha com a Espanha (1-1), começou com um susto. Na ressaca de um canto, Haris Seferovic empurrou a bola para a baliza, mas o VAR cancelou a alegria por mão na bola de Fabian Schär. O jogo estava equilibrado, mas a Suíça ia jogando melhor, era mais agressiva no miolo e revelava muita qualidade com a bola, traços que havia demonstrado no Euro 2020. Kevin Mbabu e Ricardo Rodríguez voavam pelos corredores. Xherdan Shaqiri tinha a liberdade que os 10 devem ter, juntando-lhe diagonais e posicionamentos venenosos. E os pés de craque.

Mas os golos mudam as histórias. E esta castigadora narrativa para os visitantes começou aos 15’, com uma bola na rede de William Carvalho, o farol de uma equipa que está talhada para deixar de jogar com o travão de mão (o caminho é para a frente, ou não é?). O médio do Betis aproveitou para, após livre direto de Cristiano, empurrar para a baliza deserta.

Eurasia Sport Images

Portugal, que nem sempre dominava a virtude da paciência (ou boa decisão), foi-se apercebendo que estava mais fácil sair em contra-ataque e ataques rápidos do que a construir a partir de trás, algo que obviamente terá de ser trabalhado, para haver mais variabilidade no jogo e mais surpresas para o outro lado. Mas, apesar de tudo, o meio-campo ia ganhando fluidez, com Rúben Neves a tratar de dar coberturas aos bons Otávio (mais uma sólida e generosa exibição), William e Bruno Fernandes, mais solto e participativo, quem sabe mais feliz até.

Cristiano entrou então em ação e chegou aos tais golos 116 e 117 pela seleção nacional, depois de ações decisivas de Diogo Jota, sempre mordaz e disponível. Nesta altura Portugal já só massacrava a avançada defesa helvética, que ia ficando exposta com o espaçamento entre linhas. William, um espécime que engana quem o acha mole, era o acelerador de partículas, o descobridor de espaços e coragens. Granit Xhaka e Djibril Sow, que colavam a equipa, já não sabiam travar aquelas rajadas de vento alheias e iam sendo superados com facilidade.

A segunda parte começou com mais calmaria. Os suíços tinham caído no engodo português, foram vítimas também da ambição e os portugueses já estavam saciados. Noah Okafor e o rapidíssimo Breel Embolo entraram quando faltava meia hora para o final do jogo. Mas nada mudaria para aqueles lados, só no marcador mesmo.

Aos 68’, Bernardo Silva resgatou uma bola desnorteada e, com dois toques suaves como o melhor tecido, eclipsou dois colegas de profissão com farda diferente. Depois lançou o colega de clube João Cancelo, que se antecipou a Gregor Kobel e celebrou com a mão na orelha o 4-0. O nível do lateral do City, que dilata na proximidade de craques, é uma barbaridade.

Gualter Fatia

Antes disso, com a promessa de resultado feito, Fernando Santos começou as trocas: primeiro foi Diogo Jota e Bruno Fernandes por Ricardo Horta e Bernardo. A seguir entraram Rafael Leão e João Palhinha, que, depois de jogar flippers com os pés algumas vezes num espaço de cinco segundos, irritou Embolo e foi varrido com alguma violência. Depois do sururu, cumprimentaram-se e entenderam-se.

A Suíça, se há uma imagem para explicar o que aconteceu esta noite, é aquela senhora que está a olhar para o céu, com as mãos viradas para cima, dizendo que não vai chover. Do nada, está encharcada e nunca percebeu como é que aquilo aconteceu. O 4-0 acabou por ser simpático tendo em conta as perdidas de Portugal, que o digam Cristiano e Otávio.

Portugal, que talvez se deixe seduzir pela vida que os golos dão à equipa, soma agora quatro pontos no Grupo 2 da Liga das Nações, os mesmos que a República Checa e mais dois do que a Espanha, que empatou este domingo com os checos (2-2).