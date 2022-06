Fernando Santos e a pergunta se é um treinador feliz: “Sou sempre igual. Sou sempre feliz, sou um homem feliz, sempre fui um homem feliz”

Jogo

“Foram 10 minutos [iniciais] muito confusos. Não conseguimos encontrar a saída de bola, a equipa da Suíça estava a pressionar alto. A partir do momento em que conseguimos encontrar os espaços certos, o jogo ficou dominado do nosso lado. Nós com uma ação ofensiva muito boa, depois muito fortes na recuperação, na pressão ao adversário. O jogo, a partir daí, ficou controlado. Foi uma exibição bem conseguida durante toda a primeira parte. Na segunda, também, obviamente já não com tantos ritmos, mas com várias oportunidades de golo para concretizar. A equipa soube sempre ter a bola nos momentos certos, a encontrar os espaços certos, a profundidade. Tirando esses 10 minutos, o resto acho que correu bem.”

Vitória importante?

“A confiança ganha-se quando se ganha, quando se joga bem. Facilita sempre.

É um treinador feliz?

“Sou sempre igual, sou sempre feliz, sou um homem feliz, sempre fui um homem feliz. Porque não haveria de ser feliz? A felicidade não vem só de ganhar, a minha felicidade vem da minha família, de mim e, claro, depois do futebol claro, de que muito gosto, quando ganho fico mais feliz, é verdade.”

próximo jogo com checos

“Vai ser muito difícil, vão jogar duas equipas com quatro pontos. Não há jogos fáceis. Vamos ver como os jogadores estão [para haver mudanças ou não], é diferente, são quatro dias de recuperação, não são 72 horas, são 96. Vamos ver como os jogadores estão.”