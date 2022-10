Treinador do Bayern Munique ameaçado de morte após eliminação na Champions

Julian Nagelsmann, treinador do Bayern Munique, recebeu centenas de ameaças de morte através da sua conta no Instagram, após a eliminação dos bávaros da Liga dos Campeões, revelou o técnico. Os alemães empataram, a um golo, contra o Villarreal na segunda mão dos quartos-de-final da competição, depois de terem perdido por 1-0 em Espanha, sendo assim arredados da competição.

“Sei que vou ser sempre criticado de todos os lados, é normal e posso lidar com isso. Mas com 450 ameaças de morte no Instagram é menos fácil", sublinhou Nagelsmann na conferência de imprensa de lançamento da deslocação do Bayern Munique ao terreno do Arminia Bielefeld no domingo, em encontro da Bundesliga.

"Se as pessoas me querem matar é uma coisa, mas estão a atacar a minha própria mãe, que nem está interessada em futebol", lamentou o jovem técnico, de 34 anos, acrescentando "não conseguir entender": "Assim que desligam a televisão, as pessoas esquecem toda a decência. E acham que estão certas, essa é a pior parte".

Questionado sobre a possibilidade de denunciar os autores das ameaças, Nagelsmann considerou que recebeu demasiadas mensagens intimidatórias para que isso seja possível. "Eu não veria o fim disso. Recebo depois de cada partida, quem quer que seja o vencedor", vincou.

Julian Nagelsmann é o segundo elemento da estrutura do futebol do Bayern Munique a ser ameaçado esta semana, após a eliminação surpresa da Champions. A mulher e o filho do diretor desportivo dos bávaros, Hasan Salihamidzic, também disseram que foram alvo de ameaças, mostrando capturas de ecrãs de mensagens recebidas igualmente através do Instagram.

Nagelsmann disse ainda que não espera que o Bayern aumente as medidas de segurança: “Somos pessoas [e temos vidas] privadas. Não quero provocar ninguém e ninguém veio à minha casa ainda".