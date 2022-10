Taça que é Taça é no Jamor: as finais vão regressar ao Estádio Nacional

A final da Taça de Portugal vai regressar ao Estádio Nacional, em Oeiras, após duas épocas a ser disputada em Coimbra, anunciou, esta sexta-feira, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

“Entre maio e junho, o Estádio Nacional, no Jamor, será a capital das grandes decisões do futebol português ao acolher várias finais de diversas competições”, pode ler-se na nota publicada no site oficial da FPF, que detalha que o Estádio Nacional vai receber as finais da Taça de Portugal, Liga 3, Campeonato de Portugal e Taça de Portugal Feminina.

Nas últimas duas temporadas, a final da ‘prova rainha’ do futebol nacional aconteceu no Estádio Cidade de Coimbra, regressando agora ao Jamor, num jogo agendado para 22 de maio, a partir das 17h15.

Antes, em 14 de maio, será conhecido o vencedor da primeira edição da Liga 3, numa final com início pelas 18h, e, seis dias depois da final da Taça de Portugal masculina, aquele mesmo palco irá receber a final feminina, num encontro também marcado para as 17h15.

Por fim, em 5 de junho, o Jamor acolhe a final do Campeonato de Portugal, a partir das 16h30.