Corrida para comprar o Chelsea reduzida a três candidatos. A “proposta preferida” deverá ser escolhida nas próximas duas semanas

A partir do momento em que a Rússia invadiu a Ucrânia, a vida do Chelsea mudou. Devido às ligações de Roman Abramovich, dono do emblema londrino, ao regime de Vladimir Putin, foi claro desde cedo que o homem que comprou os blues em 2003 seria um alvo das sanções que, em diversas partes do mundo e também no Reino Unido, são impostas aos oligarcas russos.

Em pouco dias após o começo da guerra, Abramovich passou de anunciar o seu afastamento da gestão diária do Chelsea para comunicar a venda do clube, até ser sancionado pelo governo de Londres por ser um "associado próximo de Vladimir Putin" — numa decisão que afetou a vida dos ainda campeões europeus em título, que viram muita da sua atividade e formas de gerar dinheiro serem congeladas.

O governo britânico envolveu-se diretamente no processo de venda do conjunto da capital, transformado, em duas décadas de investimento de Roman Abramovich, num dos mais poderosos do mundo. A imprensa inglesa chegou a falar de "duas centenas de interessados" no Chelsea, mas após algumas semanas de especulações, avanços e recuos, a lista definitiva para comprar o clube está reduzida a três candidatos.

O prazo para submeter oficialmente propostas acabou na quinta-feira e os finalistas são três consórcios: um liderado por Sir Martin Broughton, antigo presidente do Liverpool e da British Airways, e que também conta com Dave Blitzer e Josh Harris, acionistas do Crystal Palace; outro liderado por Todd Boelhy, um dos donos dos LA Dodgers, da liga norte-americana de basebol; e um terceiro que tem como figura principal Steve Pagliuca, um dos donos dos Boston Celtics, da NBA, e da Atalanta, da Série A.

De acordo com a "BBC", as três propostas avançam com cerca de €3 mil milhões para comprar os blues.

Thomas Tuchel, treinador do Chelsea, já reagiu a esta nova fase da venda do clube. O técnico garantiu "não estar envolvido" no processo, mas desejou que "as coisas se resolvam o mais cedo possível, para que tudo fique claro".

As três propostas serão, agora, avaliadas pela direção do Chelsea e por Roman Abramovich, bem como pelo Raine, o banco norte-americano que está a gerir a venda. O Raine deverá, segundo o "The Guardian", escolher uma "proposta preferida" nas próximas duas semanas e levá-la ao governo britânico para aprovação.