Pedro Cary: “Às vezes parece que os clubes não querem jogadores inteligentes fora do campo. Esses atletas chateiam mais”

Pedro Cary faz parte de uma geração de jogadores de futsal da seleção nacional e do Sporting para quem ganhar tornou-se rotina. Seis campeonatos nacionais, seis Taças, cinco Supertaças, uma Taça da Liga; uma Liga dos Campeões, um Europeu; 159 internacionalizações, sexto melhor registo de sempre, e 39 golos por Portugal, tendo estado em três fases finais de Mundiais e cinco de Campeonatos da Europa.

Aos 39 anos, depois de uma época a muito bom nível nos Leões do Porto Salvo, com quem atingiu as meias-finais da liga, o canhoto colocou um ponto final na carreira. Fê-lo nos seus termos, como quis, sem lamentos. Despediu-se depois de um encontro contra o Sporting, com o pavilhão João Rocha a cantar o seu nome.

No meio de uma vida cheia de êxitos desportivos, Cary foi, também, estudante. É licenciado em Educação Física, tem um projeto pro bono para ajudar desportistas a melhorarem a sua literacia financiera, foi-se preparando para o pós-carreira.

Foi, ainda, jogador-estudante, ajudando ao triunfo, em 2008, nos Mundial universitário. Conectando todas as suas facetas, surge o seu primeiro passo depois da retirada: ser chefe de missão nos Jogos Mundiais Universitários, em Chengdu, na China, que começaram a 28 de julho e decorrem até 8 de agosto.

Como são estes primeiros dias depois da retirada?

Agitados. Sinceramente, não se fazia prever que quando se desse o término da carreira que iria ter este tipo de solicitação, muito menos de uma área que acompanho, mas que apenas no Mundial Universitário fez parte da minha carreira, digamos assim. Por isso, acabou por ser um convite incrível para ser chefe de missão dos Jogos Mundiais Universitários, uma responsabilidade bonita, que é aquela responsabilidade que antigamente como jogador gostava, aquela responsabilidade boa que nós tínhamos, e por isso foi com agrado que aceitei este projeto.