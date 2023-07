Luís é o primeiro estrangeiro a treinar uma seleção da Noruega. É ele quem tentará impedir que Portugal chegue à final do Euro sub-19

Como é que tem sido a vida pela Noruega desde 2011?

Tem corrido muito bem, felizmente, tanto a nível pessoal como profissional, nos clubes e agora na seleção. Lógico que acho que foi um passo bem-dado [risos]. Haverá passos na carreira, se calhar, não tão bons, mas esta aposta no futebol escandinavo tem estado a correr muito bem, não só pelo trabalho desenvolvido e pelos resultados alcançados, mas também porque o futebol escandinavo e o futebol norueguês têm dado passos muito grandes e isso repercute-se a nível internacional cada vez mais, não é?, com jogadores em grandes clubes e com a seleção a jogar melhor e, esperemos, a chegar a um Mundial, que não acontece há muito tempo. E, agora, os sub-19 chegam à primeira meia-final de sempre. Por isso, muito está a acontecer de positivo. A Liga Norueguesa ultrapassou a dinamarquesa e a sueca no ranking, que, a nível cultural e económico, são os termos de comparação. Isso também já não acontecia há muitos anos. Desde 2011 até agora, estamos a falar de 12 anos, muito aconteceu. Felizmente, foi muito de bom [gargalhada].

Está habituado a contos de fadas, como aquela ida à final da Taça contra o Rosenborg, em 2016. Ocorreu-lhe algo semelhante por estes dias? É uma surpresa para quem vê de fora.

Se pensarmos assim: quatro países estiveram no Europeu sub-19 e Europeu sub-21, Portugal, Espanha, Itália e Noruega. Só quatro se qualificaram para esses escalões. Essas quatro, por acaso, são as que estão nas meias-finais do Europeu sub-19. Para o futebol norueguês isto é assinalável, para ser humilde [risos]. Antes desta nossa participação com os sub-19, houve cinco outras participações, nunca tendo passado da fase de grupos. Não só alcançámos a primeira meia-final, como, no caminho, também eliminámos uma França fortíssima, fortíssima, em França, com uma performance muito boa. Os nossos resultados têm sido muito estáveis. Surpresa? Não, não foi, contudo, é uma grande alegria. Foi um objetivo que, não só o definimos internamente, como desde cedo, para o exterior, dissemos que o objetivo deste escalão de 2004 era ser a primeira equipa a passar da fase de grupos - e isso bem antes do Europeu começar. É uma grande felicidade ver estes jogadores a conseguirem-no, é um grande orgulho fazer parte disso, especialmente quando fui o único treinador estrangeiro alguma vez contratado para a formação das seleções norueguesas. Retribuir essa confiança com estes resultados é lógico que me alegra muito.

Ia mesmo aí: como é que um português chega a esse cargo? E, depois, qual era o projeto? Foi pedido algo específico na metodologia ou estilo de jogo? É transversal às outras seleções?

Foi, realmente, uma honra enorme chegar à seleção. Para uma federação convidar um treinador estrangeiro, sem nunca o ter feito, não tem só a ver com a parte futebolística, não tem a ver só com o respeito pelo trabalho que tinha feito nos clubes. É também por terem visto que fui alguém que estudou muito a cultura do país, que aprendeu a língua. Logicamente, todas as nossas reuniões, sejam individuais ou coletivas, são todas em norueguês. Eles veem que foi uma pessoa que veio para a Escandinávia, para a Noruega em específico, e que se dedicou a 100% na sua adaptação. Depois, sim, é lógico que as pessoas com passados diferentes têm uma bagagem diferente. Podemos falar da metodologia de treino, mas também aspetos de liderança que, logicamente, são bastantes diferentes entre países, entre culturas. Em relação ao modelo de jogo, sim, há princípios que as seleções querem ter nos diversos escalões, mas nenhum treinador está obrigado a seguir um sistema tático. Temos de tentar pôr isto aqui em perspetiva: a Noruega é um país com 5,5 milhões de habitantes e muitos deles praticam outros desportos, têm uma cultura desportiva enorme.

Certo.

Os desportos de inverno, em que a Noruega é dos países mais fortes do mundo, têm muitos praticantes aí. Ou seja, a quantidade de praticantes de futebol é muito mais reduzida do que em muitos outros países com 5 milhões de habitantes, não é? Não se pode pedir a um selecionador de um escalão para jogar neste sistema ou naquele, porque às vezes um certo escalão não tem três centrais que consigam adaptar-se ao futebol internacional [risos]. Há aqui um limite, os treinadores têm de ter flexibilidade para se adaptarem ao contexto do escalão em que estão a treinar, por isso acho isso extremamente correto. Ao mesmo tempo, há uma abertura, há imensas reuniões entre os treinadores todos para partilharem não só a metodologia, mas também sobre como estruturam o estágio na sua totalidade. Mesmo na equipa A. Nós temos duas pessoas no nosso staff aqui que são da equipa A. Nota-se essa abertura, essa vontade de trabalhar em conjunto para o melhor do futebol norueguês.