Inês Pereira: “Sempre que fazia um erro, dava um pontapé ou um murro no poste. O erro faz parte do crescimento, não posso desligar a ficha”

Que tal as férias?

Curtinhas, mas boas.

Acabou há poucos dias a Feira do Livro de Lisboa. Foste lá?

Não fui...

Perguntei porque disseste em tempos, numa entrevista, que te agarraste aos livros nos confinamentos.

Comprei há pouco tempo dois livros, o “Diário de Anne Frank”, um clássico. Já o li, mas nunca tinha comprado. Agora vou voltar a lê-lo. E outro, “A Criada”.

Vem aí o Mundial. O que está aí debaixo da pele?

Estou muito nervosa, sinceramente, no sentido de sabermos que é algo muito grande, pois pela primeira vez estamos presentes num Mundial. Queremos fazer o nosso melhor, sabendo também que será uma primeira experiência, apesar de já termos estado em competições europeias. Mas um Mundial sabemos que é completamente diferente, vamos com vontade de fazer o nosso melhor e não ser a equipa do grupo que, só por ser a primeira vez, vai lá pela experiência. Não, não, nós queremos jogar o nosso futebol, fazer o nosso melhor e quem sabe passar aos oitavos de final.

Por que é que é diferente jogar um Mundial e um Europeu?

Como o nome o diz, traz equipas de todo o mundo. Estamos presentes no mesmo grupo que as campeãs do mundo e jogar contra os Estados Unidos, já num particular é sempre muito especial, então num Mundial vai ser mais especial.