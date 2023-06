Filipa Patão, treinadora do Benfica: “Parece que há receio de dizer a palavra Benfica quando se fala em subida do ranking de Portugal”

O que passa pela cabeça da treinadora Filipa Patão após uma temporada com três títulos? É um sentimento completo ou faltou algo?

Passa que sou uma treinadora que ganhou três títulos, mas que não ganhou um. E acho também que tem sido isso que nos tem levado um bocadinho mais além, tanto a mim como à estrutura e às próprias jogadoras: não ficarmos contentes com o que já temos. Enquanto muitos dizem que é uma época de sonho, nós dizemos que é uma época imperfeita, porque falta a Taça de Portugal. Portanto, é isso que me vai na cabeça, isso e o que podemos fazer diferente e melhor, para que no próximo ano consigamos finalmente ter o sentimento de dever cumprido e de que tudo foi feito.

Disse há pouco tempo que o Benfica “mudou o paradigma do futebol feminino em Portugal”. Faço a pergunta de outra forma: o que é que o Benfica trouxe e que já está a influenciar outros clubes?

O Benfica, primeiro, trouxe uma forte motivação de investir. E não levem estas palavras do investir apenas para a questão do dinheiro. Nota-se que o Benfica trouxe investimento na própria modalidade, trouxe investimento na forma como se começou a trabalhar, no que começou a integrar na sua estrutura para que as jogadoras pudessem ir mais além. E quando falo disso falo de vários departamentos: nutrição, análise e observação, de fisiologia, de comunicação. A forma como nós comunicamos, a forma como nós puxamos adeptos para o feminino, a forma como nós conseguimos colocar a quantidade de pessoas que colocámos aqui dentro do estádio, há dois anos já com 15 mil e neste momento a conquistarmos um recorde a nível nacional [mais de 27 mil pessoas no dérbi Benfica - Sporting na Luz, em março]. E se olharmos mesmo para o que os masculinos tiveram este ano, o Benfica feminino é capaz de estar no ranking dos estádios mais cheios para ver um jogo de futebol em Portugal. Portanto, quando se fala em mudança de paradigma e o que é que realmente o Benfica trouxe, o Benfica trouxe isto: trouxe comunicação diferenciada para a modalidade, trouxe adeptos, trouxe visibilidade, trouxe condições e trouxe desenvolvimento. E isso é notório na forma como a equipa se tem apresentado ao longo dos anos, daquilo que tem conquistado e no passo que deu na Europa, que também permitiu a tal subida do ranking de Portugal que tanto se fala agora e parece que se tem um bocadinho de medo de colocar a palavra Benfica associada a isso mesmo.

Não se fala tanto do papel do Benfica como se devia?

Temos visto em diversos meios de comunicação social e a Federação que também fez o seu papel, como é óbvio, e também teve o seu impacto. Mas parece que há sempre receio de dizer a palavra Benfica quando se fala em subidas de rankings, quando se fala que em 2024/25 vão estar duas equipas na Champions. Há uma aposta do clube e nós temos muito orgulho por termos feito parte deste caminho e muito orgulho por conseguimos elevar o nome do nosso país no que toca ao feminino.