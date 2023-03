Seis jogos em cinco dias, uma viagem a cruzar os EUA, a “brutalidade” do ténis vivida por Nuno Borges: “Não recomendo fazer isto, há riscos”

A um certo ponto, Nuno Borges começou a ficar preocupado. As eliminatórias do challenger de Phoenix iam-se sucedendo, a final aproximava-se mas, simultaneamente, o começo da qualificação para o Miami Open também. No sábado, dia 18, o português venceu dois encontros, garantindo presença no duelo de atribuição do troféu, domingo à tarde. 24 horas depois, tinha de estar na Flórida, a mais de 3.000 quilómetros de distância do Arizona, onde se encontrava. E percebeu que “seria complicado”.

A final, contra o russo Alexander Shevchenko, foi vencida, terminando por volta das 16h15. Aí começou um contrarrelógio: cerimónia de entrega de troféu, fotografias e declarações à imprensa, mergulho na piscina, banho tomado. Ir para o hotel, pedir comida, comer já depois das 19h00. Fazer a mala, arrancar para o aeroporto às 21h00. Voo às 23h20, chegada a Atlanta às 5h30, com a viagem final para Miami marcada para as 7h00.

Em Atlanta, o embarque é feito, mas há um problema: o avião não arranca, os passageiros têm de trocar de aeronave. É de manhã na Georgia e Nuno Borges tem embate marcado, no arranque do Miami Open, para as 16h30, a duas horas de avião de distância. O glamour da vida do 68.º melhor jogador de ténis do mundo reduzido a uma luta para chegar a tempo a um court.